Хет-трик Роналду і феноменальний успіх Данії: відеоогляди матчів відбору ЧС-2022

У вівторок, 12 жовтня, завершилася програма чергового туру кваліфікації чемпіонату світу, фінальна частина якого відбудеться в листопаді-грудні 2022 року в Катарі. Нагадаємо, що шанси на вихід до фінальної частини зберігає і збірна України.

ЧС-2022. Кваліфікація

12 жовтня (вівторок)

Група D

Україна — Боснія і Герцеговина — 1:1 (Ярмоленко, 15 — Ахмедходжич, 77).

Казахстан — Фінляндія — 0:2 (Пуккі, 45, 48).

Форвард Теєму Пуккі завдяки «дублю» у ворота Казахстану довів кількість м'ячів за національну команду до 33 та став найкращим бомбардиром в історії «суомі», обійшовши легенду фінського футболу Ярі Літманена, у якого 32 забитих м'ячі в активі.

Казахстан же цією поразкою продовжив невтішну для себе серію без перемог до 14 матчів, яка тягнеться вже більше року — з вересня 2020-го.

Турнірне становище: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 9 (7); 3. Фінляндія — 8 (6); 4. Боснія і Герцеговина — 7 (6); 5. Казахстан — 3 (7).

Група А

Португалія — Люксембург — 4:0 (Кріштіану Роналду, 8, з пенальті, 13, з пенальті, 87, Бруну Фернандеш, 17, Пайлінья, 69).

Кріштіану Роналду продовжує оновлювати світовий рекорд результативності за національну команду. Вже до 15-ї хвилині зірковий форвард «МЮ» реалізував два пенальті, а наприкінці зустрічі оформив хет-трик, довівши загальну кількість м'ячів за збірну до 115. Воістину феноменальний показник!

Сербія — Азербайджан — 3:1 (Влахович, 31, з пенальті, 53, Тадич, 83, з пенальті — Дадашов, 45+2).

Становище лідерів: 1. Сербія — 17 (7); 2. Португалія — 16 (6); 3. Люксембург — 6 (6); 4. Ірландія — 5 (6); 5. Азербайджан — 1 (7).

Група В

Швеція — Греція — 2:0 (Форсберг, 58, з пенальті, Ісак, 69). На 86-й хвилині вилучений Хацідіакос (Греція)

Косово — Грузія — 1:2 (Мурікі, 45, з пенальті — Окріашвілі, 11, Давіташвілі, 82).

Турнірне становище: 1. Швеція — 15 (6); 2. Іспанія — 13 (6); 3. Греція — 9 (6); 4. Грузія — 4 (7); 5. Косово — 4 (7).

Група С

Литва — Швейцарія — 0:4 (Емболо, 31, 45, Штеффен, 42, Гавранович, 90+4).

Болгарія — Північна Ірландія — 2:1 (Неделєв, 53, 63 — Вашингтон, 38).

Турнірне становище: 1. Італія — 14 (6); 2. Швейцарія — 14 (6); 3. Болгарія — 8 (7); 4. Північна Ірландія — 5 (6); 5. Литва — 3 (7).

Група F

Данія — Австрія — 1:0 (Мехле, 53).

Данці, зігравши вісім матчів у відбірній кампанії, мало того, що не втратили жодного очка, так ще й не пропустили жодного м'яча — і цілком заслужено, слідом за Німеччиною, достроково забронювали собі місце серед учасників фінальної стадії ЧС-2022.

Фарерські острови — Шотландія — 0:1 (Дайкс, 86).

Ізраїль — Молдова — 2:1 (Захаві, 28, Даббур, 49 — Ніколаєску, 90+5). На 85-й хвилині вилучений Рябчук (Молдова).

Турнірне становище: 1. Данія — 24; 2. Шотландія — 17; 3. Ізраїль — 13; 4. Австрія — 10; 5. Фарерські острови — 4; 6. Молдова — 1.

Група I

Англія — Угорщина — 1:1 (Стоунз, 37 — Шаллай, 24, з пенальті).

Футболісти команди гостей проявили неповагу, не вставши на коліно перед стартовим свистком на підтримку руху Black Lives Matter («Життя чорних важливі»). Також угорці не «вшанували» суперника й по ходу матчу, відкривши рахунок у першому таймі. Все, на що спромоглися англійці, — це врятувати нічию.

Албанія — Польща — 0:1 (Свідерські, 77).

Матч був перерваний на 80-й хвилині після того, як уболівальники збірної Албанії почали поводитися неадекватно після пропущеного їхньою командою голу, і закидали поле сторонніми предметами. Після поновлення гри рахунок уже не мінявся, і «Кадра» здобула важливу перемогу в боротьбі за право виходу до фінальної частини мундіалю.

Сан-Марино — Андорра — 0:3 (Пуйоль, 11, Морено, 55, Бетріу, 89).

Турнірне становище: 1. Англія — 20; 2. Польща — 17; 3. Албанія — 15; 4. Угорщина — 11; 5. Андорра — 6; 6. Сан-Марино — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков здивував своєю відповіддю про Руслана Малиновського.

Фото Twitter збірної Англії

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