«Будемо битися до кінця»: Петраков зізнався, за що йому соромно після матчу у Львові

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков після не втриманої на «Арені Львів» перемоги над суперниками з Боснії та Герцеговини у матчі відбору ЧС-2022 (1:1) заявив, що в боротьбі за друге місце в групі ще нічого не втрачено, і зізнався, за що йому соромно.

— У ваших підопічних була така установка — сісти ближче до своїх воріт? Або це наслідок втоми? - запитали наставника «жовто-синіх» після фінального свистка.

— Такої установки не було. У перерві ми сказали хлопцям, щоб глибоко не сідали. Це втома. У мене немає запитань до підопічних, я подякував усім. Хлопці засмучені. Пізніше розберемо помилки, зробимо висновки.

— Вболівальники у Львові під час матчу скандували ваше прізвище. Що ви відчували?

— Люди скандували моє ім'я, це стало несподіванкою (на трибунах також висів плакат «Українська рідна мова бере приклад з Петракова?». — Авт. ). Навіть зараз я сиджу, зіграли — 1:1, а в душі, ніби програли. Мені аж соромно. Велике спасибі Львову, уболівальникам — не очікував такого прийому.

— Після того, як Коноплянка перестав викликатися до збірної, у нас немає лівих півзахисників. Пробували там Циганкова, Марлоса. В Україні реально немає футболістів, які можуть зіграти на цій позиції?

— Вам не подобається, як грає Циганков? Це Україна, не Франція, не Італія. У нас середній чемпіонат. Ми використовуємо наявні ресурси. Є молоді хлопці, я дивлюся за ними. Вони ростуть, але ще не готові грати за національну збірну.

— Поява Довбика напрошувалося. Чому він не вийшов на поле?

— Це моя інтуїція. Я головний тренер, випустив Сікана. Зробив помилку. Але якби він забив, усі б по-іншому говорили після матчу. А якби вийшов Довбик, і у нього теж нічого б не вийшло… Тренер повинен вирішувати і ризикувати. Я сподівався на Сікана, думав, він допоможе. Йому 20 років, все ще попереду.

— Чи задоволені ви виходами на заміну Булеци і Сидорчука?

— У мене немає запитань до хлопців. Вони зробили все, що могли. Ми будемо готуватися до битви в Боснії і Герцеговині.

— Ярмоленко — реальний лідер збірної. Чи може він побити рекорд Шевченка за голами у збірній?

— Це треба запитати у Андрія (у Ярмоленко — 44 м'ячі, у Шевченка — 48. — Авт.). Так, він лідер і на полі, і за його межами. Дай Боже йому здоров'я.

Вболівальники визнали Андрія Ярмоленка найкращим гравцем збірної України в поєдинку проти боснійців

— Україна залишається другою в турнірній таблиці. Прораховували ви можливі варіанти? Як оцінюєте шанси збірної?

— Я скажу чесно, не прораховував нічого, навіть не думав про це. Лише дивився матч Казахстан — Фінляндія, коли їхали на цю гру. Казахстанці виходили на нас з очима, що горіли, а потім два поєдинки програли вчисту, навіть не билися. Ні з Боснією і Герцеговиною, ні з Фінляндією. Ми будемо битися до кінця, це я вам обіцяю. Всі хлопці це розуміють.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 12 очок (6 матчів; різниця м'ячів — 8: 3); 2. Україна — 9 (7; 9--8); 3. Фінляндія — 8 (6; 7--7); 4. Боснія і Герцеговина — 7 (6; 8--7); 5. Казахстан — 3 (7; 5--12).

В останніх поєдинках зіграють: Боснія і Герцеговина — Фінляндія, Франція — Казахстан (13 листопада); Боснія і Герцеговина — Україна, Фінляндія — Франція (16 листопада).

Нагадаємо, що в разі рівності очок на фініші групового турніру в першу чергу будуть враховуватися загальна різниця забитих і пропущених м'ячів у всіх матчах, кількість забитих голів і лише потім показники в особистих зустрічах суперників (очки, різниця м'ячів, кількість забитих голів).

Відеоогляд матчу Україна — Боснія і Герцеговина — 1:1

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков здивував відповіддю на запитання про Руслана Малиновського.

Фото Євген КРАВСА, uaf.ua

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