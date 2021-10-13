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Спорт

Замість м'яча — в голову: в Бразилії футболіст ледь не зробив суперника калікою

14:19 13 жовтня 2021
Жахливий фол в матчі чемпіонату Бразилії

Поєдинок бразильської серії В (другий за силою дивізіон чемпіонату країни) між «Ботафого» і «Клуб Регатас Бразил» ледь не завершився трагедією. На 31-й хвилині матчу за рахунку 0: 0 22-річний захисник гостей Жоао Каетано, намагаючись перервати прохід 21-річного форварда господарів поля Рафаела Наварро, шипами бутси «в'їхав» у голову супернику, котрий одразу впав на газон.

Ясна річ, рефері моментально вилучив грубіяна з поля, а сам поєдинок у підсумку завершився перемогою дворазового чемпіона Бразилії «Ботафого» — 2:0.

До речі, потерпілий Рафаель Наварро, котрий орендований у «Корінтіанс», не лише дограв до 83-ї хвилини, але й в кінці першого тайму ще й відзначився гольовою передачею.

Додамо, що «Ботафого» йде в серії В на другому місці, а «Клуб Регатас Бразил», за який, до речі, грає колишній футболіст збірної Білорусі Брессан, — на п'ятому.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Бразилії футболіст жорстоко побив арбітра.

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