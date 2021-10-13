«Він у шоці»: промоутер — про реакцію Усика на бій Ф'юрі — Уайлдер та наступний поєдинок чемпіона

Олександр Красюк, промоутер непереможного українського боксера Олександра Усика (19 перемог, 13 з них — нокатуом), котрий переміг у бою за чотири чемпіонські пояси британця Ентоні Джошуа, заявив, що його підопічний розчарований поєдинком за титул WBC між Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Уайлдером.

«Чи був Олександр вражений? Та ще й як. Він був у шоці від того, що ніхто з суперників не показав ніякої боксерської техніки. Вони просто намагалися зробити боляче один одному», — цитує Олександра Красюка skysports.com.

«Такого бою не очікував. Для Усика — чудові новини. Такого Ф'юрі і Уайлдера Усик побив би в один вечір», — додав Красюк у коментарі Sports.ru.

Також промоутер підтвердив зацікавленість Усика в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, але при цьому нагадав, що у них спершу є контрактні зобов'язання

«Бій за абсолюта відбудеться після того, як Усик переможе в реванші Ентоні Джошуа», — зазначив Красюк.

До речі, Олександр Усик після тріумфу в Лондоні разом з дружиною Катериною та друзями вирушив на відпочинок до Грузії. Шапка з баламбоном, до речі, нічого…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джошуа насамперед сказав Усику після поразки в Лондоні.

Фото K2 Promotions Ukraine, Instagram

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