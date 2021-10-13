Поверталася з чоловіком з Греції: колишня українська гандболістка раптово померла в 38 років

Трагічна новина прийшла з Північної Македонії, де у віці 38 років померла колишня українська гандболістка Юлія Ніколіч (в дівоцтві — Портянко), яка свого часу прийняла македонське громадянство і мещкала в цій країні, повідомляє balkan-handball.com.

За інформацією ekipa.mk, Юлія разом з чоловіком поверталася в Скоп'є після відпочинку в Греції. У 50 кілометрах від дому вона несподівано втратила свідомість в автомобілі і незабаром померла. Причиною смерті талановитої спортсменки називають серцеву недостатність.

Уродженка Дніпропетровської області Юлія Портянко в 2001--2003 роках виступала в Україні за львівську «Галичанку». Потім її кар'єра продовжилася за кордоном, де вона представляла клуби «Кометал Горче Петров» і «Вардар» (Македонія), «Юскюдар Беледієспор» (Туреччина), «Арвор 29» (Франція), «Зірка» (Росія), «Подравка» (Хорватія). У складі збірної Македонії гандболістка, яка завершила кар'єру в 2015 році, провела 57 матчів, закинувши 187 м'ячів і увійшовши на чемпіонаті Європи 2008 року до десятку кращих бомбардирів турніру. Юлія Ніколіч (спортсменка вийшла заміж за македонця) — чемпіонка Македонії та Франції.

Юлія Ніколіч в 2015 році завершила карʼєру у складі "Вардара"

Поховають Юлію Ніколіч 14 жовтня в Скоп'є.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер український чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор Валерій Підлужний.

Фото ГК «Вардар»

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