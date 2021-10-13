Уайлдеру після жорсткого нокауту від Ф'юрі надовго заборонили боксувати

Екс-чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі американець Деонтей Уайлдер (42 перемоги, 41 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия), який програв і в третьому бою британцю Тайсону Ф'юрі, упродовж найближчих півроку не зможе ні з ким битися в рингу.

Атлетична комісія штату Невада, де і проходив нещодавній бій, відсторонила Бронзового бомбардувальника до 8 квітня наступного року. Таке рішення чиновників викликано наслідками двох нокдаунів (у третьому та п'ятому раундах) та важкого нокауту в 11-й трихвилинці, в яких побував Деонтей по ходу бою з британцем.

Примітно, що Ф'юрі, який двічі опинився в нокдауні в четвертому раунді, також не зможе боксувати найближчий місяць — до 24 листопада. Утім, сам Тайсон напевно не засмучений та зможе присвятити цей час сім'ї, адже в серпні у нього народилася шоста дитина.

Відео нокдаунів та нокауту в бою Ф'юрі — Уайлдер

Відзначимо, що найближчим часом бою за титул абсолютного чемпіона світу між володарем поясів WBA Super, WBO та IBF українцем Олександром Усиком та чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі ми не побачимо. Спочатку наш співвітчизник повинен провести реванш з Ентоні Джошуа, а британець битиметься з переможцем поєдинку між Ділліаном Уайтом та Отто Валліним, який пройде 30 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Уайлдер боксував проти Ф'юрі з переломом.

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