На лікарняному ліжку, але з глибоким декольте: відома тенісистка перенесла операцію

22-річна угорська тенісистка Фанні Штоллар, яка посідає 350-й рядок у світовому рейтингу, за свою кар'єру виграла три турніри WTA. Але знаменитою вона стала не завдяки виступам на тенісних кортах, а через свою зовнішність.

Венгерку вважають одним із секс-символів тенісу, і дівчина намагається відповідати цьому статусу. Днями Фанні перенесла операцію на зап'ясті лівої руки, і навіть перебуваючи на лікарняному ліжку, причепурилася та розсудливо одягнула медичну сорочку з глибоким декольте для фото, яке розмістила на своїй сторінці в Instagram зі 112 тисячами підписників.

Відзначимо, що не так давно, наприкінці липня, Штоллар побувала в Києві. У столиці України сексуальна угорка дійшла до фіналу турніру W25 Kyiv, в якому поступилася француженці Хлое Паке - 6:7 (3), 6:3, 4:6, а потім розсипалася в компліментах українським уболівальникам, які приходили на її матчі з угорськими прапорами.

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