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Спорт

Знамениту спортсменку-чемпіонку пошматували ножем у власному будинку

15:56 13 жовтня 2021
Агнес Джебет Тіроп

25-річна кенійську легкоатлетку Агнес Джебет Тіроп було знайдено мертвою з численними ножовими пораненнями живота у власному будинку в Ітені.

Як повідомляє видання The Sun, основний підозрюваний у вбивстві на даний момент — чоловік спортсменки. Хоча представники поліції поки ніяк не коментують розслідування.

Відзначимо, що Тіроп до своїх 25 років встигла досягти чималих успіхів у спортивній кар'єрі. У 2005-му Агнес Джебет виграла чемпіонат світу з легкоатлетичного кросу, що проходив у французькому Сен-Гальм'є, а в 2017-му в Лондоні та 2019 му в Досі стала бронзовим призером на світових першостях із легкої атлетики на дистанції 10 000 метрів.

На нещодавніх Олімпійських іграх у Токіо кенійці не вистачило менше секунди, щоб піднятися на п'єдестал за підсумками забігу на 5 000 метрів, хоча на дистанції Тіроп показала свій найкращий результат у сезоні — 14:39,62 сек.

Відео фінального олімпійського забігу на 5 000 метрів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка Європи з Дніпра волейболістка Надія Куляша (Орлова) померла від важкої недуги.

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