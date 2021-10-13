Українська призер Олімпіади-2020 у Токіо завершила кар'єру в 22 роки

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 у Токіо 22-річна синхроністка Аліна Шинкаренко прийняла рішення завершити кар'єру.

«Час зізнатися… Я завершила свою професійну спортивну кар'єру, на прекрасній ноті — олімпійська медаль. Хочу сказати величезне спасибі всім, хто допоміг прийти до цього, тренери, дівчата, масажисти, лікарі, рідні та близькі, які підтримували у важкі хвилини — спасибі велике.

Чому так рано? А чого тягнути… Комплект медалей із чемпіонату світу та Європи є. Олімпійська медаль, яка була мрією з дитинства, здійснилася. Рано чи пізно це доведеться зробити та йти шукати себе далі, створювати сім'ю, дітей", — написала Шинкаренко на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що у столиці Японії уродженка Донецька завоювала «бронзу» в груповій програмі. Також за свою кар'єру Шинкаренко стала чемпіонкою світу в корейському Кванджу в 2019-му, а також чотири рази завоювала «золото» чемпіонатів Європи в Глазго-2018 та Будапешті-2021.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун завершила кар'єру в 19 років.

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