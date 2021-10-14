Переможця Ліги націй у складі збірної Франції засудили до тюремного ув'язнення

25-річний захисник мюнхенської «Баварії» Люка Ернандес, який став у складі збірної Франції переможцем другого розіграшу Ліги націй, незабаром може опинитися за гратами.

Ще в 2017 році футболіст побив свою тоді ще дівчину Амелію де ла Оса Льоренте, після чого йому заборонено було наближатися до неї на відстань менше 500 метрів. Але минулого літа пара поверталася після спільного відпочинку в одному літаку, і суд Мадрида визнав даний факт порушенням заборони, що послужило приводом засудити Люку до шести місяців в'язниці. Абсурдності цьому судовому рішенню додає те, що в тому ж 2017-му пара помирилася та одружилася, а наступного року в них народилася дитина.

Люка Ернандес зі своєю дружиною Амелією де ла Оса Льоренте

Природно, Ернандес уже подав апеляцію на рішення суду, яка буде розглянута 19 жовтня за обов'язкової присутності самого футболіста.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Люка, який перейшов до «Баварії» з мадридського «Атлетико» влітку 2019-го, провів за мюнхенців шість матчів у всіх турнірах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти «Ейбар» Серхі Енріч та Антоніо Луна загриміли до в'язниці через секс-скандал.

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