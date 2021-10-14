У п'ятницю, 15 жовтня, матчем у Києві на НСК «Олімпійський» стартує ігрова програма 11-го туру чемпіонату України.

У центральному матчі туру зійдуться віце-чемпіон країни донецький «Шахтар» та бронзовий призер луганська «Зоря». Обидві команди підходять до очного протистояння, маючи за плечима безпрограшну серію з семи матчів. Інтриги майбутнього матчу додає й той факт, що «гірники» не могли обіграти луганчан у трьох останніх поєдинках у рамках чемпіонату країни.

Букмекери віддають перевагу команді Роберто де Дзербі. Перемога «Шахтаря» оцінюється коефіцієнтом 1,51, нічия — 4,35, успіх підопічних Віктора Скрипника — 6,20.

Продовжиться тур у суботу, 16 жовтня. «Маріуполь», що бовтається на дні турнірної таблиці, спробує розжитися очками в домашньому поєдинку з харківським «Металістом 1925», лідируюче київське «Динамо» приїде до Львова в гості до однойменної команді, у якої незмінно вигравало в останніх шести очних матчах, а «Дніпро-1» прийме «Колос» із Ковалівки.

У неділю, 17 жовтня, закарпатський «Минай» із новим головним тренером зіграє вдома з чернігівською «Десною», а «Ворскла», що йде третьою, поміряється силами в гостьовій зустрічі з «Олександрією». Нарешті, поєдинок «Чорноморець» — «Верес» пройде в понеділок, 18 жовтня.

А ось матч «Інгулець» — «Рух» керівництво прем'єр-ліги перенесло на невизначений термін через спалах коронавірусу у львівському клубі. Як повідомляє Meta-Ratings, у першій команді «Руху» захворіли сім футболістів, ще четверо відчули нездужання, також не уникнули інфекції й кілька гравців молодіжного складу.

Чемпіонат України. 11-й тур

15 жовтня (п'ятниця)

«Шахтар» — «Зоря» 17:00 «Футбол 1»

16 жовтня (субота)

«Маріуполь» — «Металіст 1925» 14:00 «Футбол 2»

«Львів» — «Динамо» 17:00 «Футбол 2»

«Дніпро-1» — «Колос» 19:30 «УНІАН»

17 жовтня (неділя)

«Минай» — «Десна» 14:00 «Футбол 1»

«Олександрія» — «Ворскла» 19:30 «Футбол 1»

18 жовтня (четвер)

«Чорноморець» — «Верес» 19:30 «Футбол 1»

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 26 очок (10 матчів);

2. «Шахтар» — 23 (10);

3. «Ворскла» — 21 (10);

4. «Зоря» — 20 (10);

5. «Дніпро-1» — 19 (10);

6. «Олександрія» — 18 (10);

7. «Десна» — 16 (10);

8. «Металіст 1925» — 13 (10);

9. «Верес» — 12 (10);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Колос» — 11 (9);

12. «Інгулець» — 8 (10);

13. «Львів» — 6 (10).

14. «Чорноморець» — 6 (10);

15. «Минай» — 6 (9);

16. «Маріуполь» — 4 (10);

Бомбардири: 7 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Олів'є Тілль («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у зіркового новачка «Шахтаря» Педріньо народилася дочка.

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