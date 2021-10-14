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Спорт

У футболіста збірної Уельсу діагностували рак

13:11 14 жовтня 2021
Девід Брукс

24-річний футболіст англійського «Борнмута» та збірної Уельсу Девід Брукс повідомив про невтішний діагноз, який поставили йому лікарі.

«Мені поставили діагноз лімфома Ходжкіна другої стадії, і наступного тижня я почну курс лікування. Хоча це стало шоком для мене та моєї сім'ї, прогноз позитивний, і я впевнений, що повністю одужаю та повернуся до гри якомога швидше. Я хочу подякувати всім у Футбольній асоціації Уельсу, тому що без пильної уваги їхньої медичної команди ми, можливо, не змогли би виявити хворобу», — написав півзахисник на своїй сторінці в Instagram.

Варто відзначити благородний хід керівництва «Борнмута», яка не буде розривати контракт із гравцем. «Ми дамо Девіду час, який йому потрібен, щоб одужати, та зробимо все можливе, щоб допомогти із процесом лікування», — зазначив виконавчий директор клубу Ніл Блейк.

Додамо, що Брукс є вихованцем «Манчестер Сіті», а футбольне навчання закінчував у «Шеффілд Юнайтед», у складі якого дебютував у дорослому футболі. З 2018 року виступає за «Борнмут», у складі якого в 2018—2020 роках провів у англійській прем'єр-лізі 39 матчів та забив 8 м'ячів. Зі збірною Уельсу брав участь на Євро-2020, де провів три матчі, та разом із національною командою дійшов до 1/8 фіналу, де британці поступилися Данії (0:4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний хорватський футбольний тренер Мирослав Блажевич хворий на рак.

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