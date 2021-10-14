Промоутер категорично висловився про третій бій між Усиком та Джошуа

Сенсаційна перемога Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа, після якої наш співвітчизник відібрав у суперника чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі, автоматично підігріла інтерес до даного протистояння на боксерському рингу.

Ось тільки очікувати третього поєдинку після реваншу, опцію якого відразу ж активував переможений уже екс-чемпіон, точно не варто.

«У контракті третій бій не прописаний. Я поясню. Є поєдинок, є матч-реванш — така практика. Трилогія між Ф'юрі та Уайлдером — це, швидше, виняток із правил, ніж правило. Якщо піднімуть руку Джошуа в бою-реванші, чи будемо ми боротися за третій бій? Знаєте, це з розряду «якби у бабусі були …, вона була б дідусем», — зазначив промоутер українця Олександр Красюк під час прямого ефіру на сторінці Boxingukraineboxing в Instagram.

Також представник Усика зазначив, що в реванші гонорари боксерів будуть розподілені порівну — 50 на 50. При цьому в першому поєдинку цифри розподілилися з великою перевагою в бік британця — 80 на 20.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик у бою з Джошуа оригінально «відповів» на питання, чий Крим.

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter