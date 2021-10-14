Жан Беленюк після завоювання олімпійського «золота» замислився про завершення кар'єри

30-річний борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який став єдиним серед українських спортсменів золотим медалістом Олімпіади-2020 у Токіо, відповів на питання про завершення спортивної кар'єри.

«Офіційно — це не так. А неофіційно… Я просто розумію, багато разів бачив, як люди казали, що йдуть, а потім поверталися. Яскравий приклад — Конор Макгрегор. Занадто яскравий приклад. Ця заява — що вона дасть? А потім умовне повернення… Вважаю, що не варто робити якихось гучних заяв, а просто дивитися по своєму самопочуттю. Можливо, мені захочеться, а можливо — ні, знайду себе в якомусь іншому напрямку й буду в ньому рухатися.

Я не розумію, навіщо це казати, що це дасть… Ще тренуюся. Можливо, морально я якось не хочу. Наведу приклад. Коли сказали, що перенесли Олімпійські ігри, подумав: «Блін, ось це працював, працював, було складно, а тепер ще на рік це все продовжується». Але, з іншого боку, я займаюся тим, що мені подобається, додатково рік. Просто усвідомлення того, що це ще буде в моєму житті, воно мене бадьорить. Що я ще в процесі, що ще ходжу в зал не просто підтримати свою форму, а повноцінно тренуюся", — зазначив Беленюк, який вирішив продати свою золоту нагороду заради благодійних цілей, в інтерв'ю Youtube-каналу «Банкір, що біжить».

Відзначимо, що за свою кар'єру киянин виграв усі великі змагання — крім Олімпіади в Токіо, Жан двічі став чемпіоном світу у 2015-му та 2019-му, три рази виграв чемпіонат Європи в 2014-му, 2016 -му та 2019-му, а також переміг на Європейських іграх у 2019-му. З серпня 2019-го борець є депутатом Верховної Ради.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Беленюк показав свою «любов, придбану за гроші».

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