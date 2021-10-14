Екс-футболіст «Реала» та «ПСЖ» ледь не загинув під колесами машини, за кермом якої була його дівчина

Трагедією ледь не завершився похід на концерт екс-гравця мадридського «Реала» та французького «ПСЖ» 28-річного іспанського футболіста Хесе Родрігеса зі своєю дружиною Аурою Руїс.

За інформацією видання Marca, пара посварилася після відвідування заходу, що пройшов на стадіоні «Гран Канарія Арена». За свідченнями очевидців, Аура сіла за кермо автомобіля та спробувала збити коханого. На щастя, серйозних наслідків вдалося уникнути, хоча все виглядало більш ніж реалістично (зокрема, спортсмен міг отримати серйозну травму ноги), і вже на наступний день Хесе, як ні в чому не бувало, заявився на тренування «Лас-Пальмаса», за який виступає з лютого нинішнього року.

При цьому сама дівчина стверджує, що у неї не було жодних подібних думок. «Я не заперечую, що ми посварилися, але я не хотіла його збивати. Я ніколи б у житті цього не зробила, тим паче з батьком моєї дитини. Дане відео зняв та розповсюдив у соцмережах хлопчик, а преса зберегла його й роздула із цього скандал», — наводить видання слова Руїс, яка тепер вимагає притягнути до відповідальності підлітка за поширення завідомо неправдивої інформації.

Додамо, що це вже не перший конфлікт між закоханими, який було винесено на публіку. Наприкінці 2020-го французький «ПСЖ», кольори якого Хесе захищав з 2016 року, розірвав контракт із футболістом після того, як гравець під час карантину відвідав закриту вечірку, а потім був звинувачений у подружній зраді.

Це вже не перший публічний конфлікт у відносинах пари

Відзначимо, що за свою кар'єру футболіст став чемпіоном Іспанії та Франції, а також двічі, у 2014-му та 2016-му, тріумфував із мадридським «Реалом» у Лізі чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Мілана» та «Інтера» Юміт Давала ледь не залишився без руки після вибуху феєрверку.

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