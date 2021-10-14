«Металіст 1925» підписав чемпіона Росії, який грав у Лізі чемпіонів

Новачок української прем'єр-ліги харківський «Металіст 1925», що посідає восьме місце в поточній турнірній таблиці, серйозно посилився на трансферному ринку.

Новачком команди Валерія Кривенцова став 29-річний захисник збірної Грузії Соломон Кверквелія. Харків'яни оголосили про це, за допомогою Photoshop «одягнувши» гравця в футболку клубу та привітавши його двома мовами — українською та грузинською.

«Про Україну я багато знаю, чув. У мене є тут друзі. Мій близький друг — це Тарас Михалик, ми грали разом з ним у складі „Локомотиву“. Ми з ним щодня на зв'язку, спілкуємося. Місто я ще не встиг побачити. Про команду можу сказати, що тут класні хлопці, хороший колектив. Тут є все для того, щоб грати у футбол. Мені все подобається. Також я знайомий з Марко Девічем, ми разом з ним грали в „Рубіні“. Звісно я знаю про український футбол, бо з Давидом Хочолавою, який грав у „Шахтарі“, ми кілька років граємо разом із ним у складі збірної Грузії. В принципі, я, як міг, завжди слідкував за чемпіонатом України», — розповів Кверквелія в інтерв'ю офіційному сайту харків'ян.

Народившись у місті Самтредіа, Соломон, який має значні антропометричні дані (зріст 197 см, вага 93 кг), усю свою професійну кар'єру виступав у Росії. Зокрема, у складі казанського «Рубіна» став володарем Кубка країни в 2012-му, а з московським «Локомотивом» зібрав повний комплект внутрішніх трофеїв (чемпіонство в 2018-му, Кубок Росії в 2017-му та 2019-му, а також Суперкубок країни в 2019-му). Загалом провів більше 200 матчів у турнірах під егідою РФС, а також 33 матчі в єврокубках (10 — у Лізі чемпіонів та 23 — в Лізі Європи). З 2014 року захисник виступає за збірну Грузії, у складі якої провів 42 матчі, голів не забивав.

Кверквелія має досвід виступів у груповому турнірі Ліги чемпіонів

Відзначимо, що після завершення 1 липня нинішнього року контракту з московським «Локомотивом» футболіст перебував без клубу, і угоду із «Металістом 1925» підписав на правах вільного агента. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Соломона, який обрав у харківському клубі 6-й номер, у 2,5 млн євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Шахтаря» Ігор Леонов очолив закарпатський «Минай».

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