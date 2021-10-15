«Кришталеве підборіддя»: промоутер дав невтішний прогноз для Джошуа на реванш із Усиком

Переконлива перемога українця Олександра Усика над Ентоні Джошуа, що дозволила нашому співвітчизнику відібрати у британця чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі, серйозно підняла рейтинг кримчанина в очах фахівців.

Зокрема, глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум не бачить жодних передумов для перемоги британського екс-чемпіона в бою-реванші.

«Едді Хірн вважає, що Джошуа не погодиться відійти в сторону та захоче влаштувати реванш. Але це нерозумно з його боку, адже Джошуа ні за що не поб'є Усика в наступному бою, яку б нову стратегію він не застосував. Усик занадто талановитий, а у Джошуа кришталеве підборіддя. Єдиний спосіб перемогти Олександра — притиснути його, загнати в кут та тиснути на нього за рахунок більшої ваги. Але потім він може вдарити у відповідь. Тайсон Ф'юрі, як ми всі знаємо, здатний витримати ці удари, але у Ентоні Джошуа слабка трималка. Ймовірно, Усик хотів би не влаштовувати реванш та відразу же перейшов би до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Право на реванш належить Джошуа та його промоутеру. Вони активували опцію реваншу, щоб захистити себе в юридичній площині», — наводить слова функціонера сайт Boxingnews24.

Нагадаємо, що промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк після першого бою з Джошуа заявив, що британець не навчиться боксувати за чотири-п'ять місяців до реваншу, а також спростував можливість проведення третього бою між боксерами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик був у шоці від побаченого в третьому бою між Ф'юрі та Уайлдером.

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