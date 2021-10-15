26.27 / 26.46 30.25 / 30.58
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Кришталеве підборіддя»: промоутер дав невтішний прогноз для Джошуа на реванш із Усиком

11:45 15 жовтня 2021
Усик&nbsp;— Джошуа

Переконлива перемога українця Олександра Усика над Ентоні Джошуа, що дозволила нашому співвітчизнику відібрати у британця чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі, серйозно підняла рейтинг кримчанина в очах фахівців.

Зокрема, глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум не бачить жодних передумов для перемоги британського екс-чемпіона в бою-реванші.

«Едді Хірн вважає, що Джошуа не погодиться відійти в сторону та захоче влаштувати реванш. Але це нерозумно з його боку, адже Джошуа ні за що не поб'є Усика в наступному бою, яку б нову стратегію він не застосував. Усик занадто талановитий, а у Джошуа кришталеве підборіддя. Єдиний спосіб перемогти Олександра — притиснути його, загнати в кут та тиснути на нього за рахунок більшої ваги. Але потім він може вдарити у відповідь. Тайсон Ф'юрі, як ми всі знаємо, здатний витримати ці удари, але у Ентоні Джошуа слабка трималка. Ймовірно, Усик хотів би не влаштовувати реванш та відразу же перейшов би до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Право на реванш належить Джошуа та його промоутеру. Вони активували опцію реваншу, щоб захистити себе в юридичній площині», — наводить слова функціонера сайт Boxingnews24.

Нагадаємо, що промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк після першого бою з Джошуа заявив, що британець не навчиться боксувати за чотири-п'ять місяців до реваншу, а також спростував можливість проведення третього бою між боксерами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик був у шоці від побаченого в третьому бою між Ф'юрі та Уайлдером.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

пенсіонерка пенсія

Перерахунок пенсії по зарплаті: на що важливо звернути увагу

Банківські картки

«ПриватБанк» встановив ліміти на карткові перекзи: що важливо знати

Відділення банку

ПриватБанк заявив про закриття відділень на території всієї країни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.