Встигнув попрощатися із сім'єю: олімпійський чемпіон переніс крововилив у мозок

38-річний колишній лижник збірної Норвегії Ейстейн Петтерсен ледь не помер, катаючись на велосипеді.

Як повідомляє сайт Аftenposten, під час велопрогулянки у екс-спортсмена сильно розболілася голова. Послабивши стяжки шолома (при цьому він був ще й у шапці, оскільки було холодно), біль нікуди не зникла. «Було таке відчуття, ніби мені вистрілили в голову», — розповів Ейстейн у подкасті Good Days, який веде на місцевому радіо.

Через кілька десятків хвилин його вирвало, після чого він зателефонував знайомому лікаря, з яким живе по сусідству. Той рекомендував негайно їхати до лікарні, де після проведеного КТ у Петтерсена було діагностовано крововилив у мозок. «Я розмовляв із дружиною та сказав, що люблю її, а також попросив подбати про дітей», — зізнався екс-спортсмен.

Утім, дітей — 9-річну Оду та 6-річного Сігурда — він побачив сам, оскільки вони разом із матір'ю приїхали до лікарні провідати його. Сам же Ейстейн після детального обстеження уникнув операції, і після тижня в лікарні залишив медичний заклад.

Діти відвідали Ейстейна в лікарні

Відзначимо, що Петтерсен за свою кар'єру п'ять разів піднімався на п'єдестал на етапах Кубка світу, а найвищого успіху домігся на Олімпіаді-2010 у Ванкувері, де в парі з Петтером Нортугом, якого не так давно засудили до семи місяців в'язниці за безрозсудне керування автомобілем та наркотики, завоював золоту нагороду в командному спринті.

"Золото" Олімпіади-2010 у Ванкувері - найвищий успіх у кар'єрі Петтерсена

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня-тенісистка Фанні Штоллар вразила глибоким декольте, лежачи на лікарняному ліжку.

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