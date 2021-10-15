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Спорт

Бомбардир «Боруссії» Холанд вразив «акробатичною» точністю ударів: відео шедевра

16:28 15 жовтня 2021
Ерлінг Холанд

Норвезький форвард дортмундської «Боруссії» Ерлінг Холанд, який влітку під час проведення Євро-2020 погуляв із друзями в ресторані на півмільйона євро, любить та вміє забивати м'ячі.

Форвард, який потрапив до списку претендентів на «Золотий м'яч"-2021, показав на тренуванні, що і з точністю ударів у нього все гаразд. При цьому футболіст вирішив ускладнити собі завдання — поставив один на одного три м'ячі, а в лівій «дев'ятці» повісив мішень. Що з цього вийшло, Ерлінг записав на відео, а потім ролик було опубліковано на сторінці німецької бундесліги в Instagram.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Холанд провів за «Боруссію» вісім матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів. Загалом же за час виступів за дортмундців, куди норвежець перейшов із австрійського «Зальцбурга» в січні 2020 року, у Ерлінга феноменальна результативність — 68 м'ячів у 67 проведених матчах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 18-річний гравець «Боруссії» Беллінгем уперше спробував пиво прямо на полі після гола Холанда.

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