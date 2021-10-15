Ексфутболіст збірної України прийняв польське громадянство

33-річний захисник Артем Путівцев, який виступає з лютого 2016 року за польську «Брук-Бет Термаліцу», прийняв рішення змінити громадянство, щоб не вважатися в чемпіонаті сусідньої країни легіонером.

Футболіст, який має у своєму активі один матч у складі національної збірної України, переїхав до польського чемпіонату з харківського «Металіста». З того часу провів за клуб, який представляє невелике селище Нецечу, 179 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів. Особливих досягнень із «Брук-Бет Термаліцею» не досяг, лише перед нинішнім сезоном піднявшись до вищого дивізіону країни після трьох років, проведених у першій лізі.

Додамо, що теоретично Путівцев має право бути заграним за національну команду Польщі, оскільки не грав у офіційних матчах за «жовто-синіх». Єдиний раз захисник вийшов на поле у футболці української збірної в березні 2016- го (уже будучи гравцем «Брук-Бет Термаліци») у матчі проти Кіпру (1:0), який пройшов у Одесі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу U20 у складі збірної України Георгій Цитаъшвілі прийняв грузинське громадянство.

Фото ФК «Брук-Бет Термаліци»

188

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter