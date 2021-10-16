26.26 / 26.47 30.23 / 30.60
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Впав, як колода: титульний бій кікбоксерів завершився брутальним нокаутом

9:45 16 жовтня 2021
Петросян&nbsp;— Банчамек кікбоксинг

У Сінгапурі пройшов турнір із кікбоксингу ONE Championship: First Strike, головним боєм якого став поєдинок за чемпіонський титул у напівлегкій вазі (до 71 кг) між першим номером рейтингу італійцем вірменського походження Геворгом Петросяном та Супербоном Банчамеком із Таїланду, який обіймав другий рядок.

Петросян, який не програвав упродовж останніх семи років, був фаворитом поєдинку, але на початку другого раунду пропустив убивчий удар із ноги в щелепу та без почуттів звалився на підлогу.

Додамо, що ця поразка стала лише третьою у 111 боях, що провів уродженець Єревану в кар'єрі. Але настільки вражаюча статистика не дозволила йому стати першим в історії чемпіоном світу з кікбоксингу в напівлегкій вазі.

Супербон Банчамек завдав Петросяну всього третьої поразки в кар'єрі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА піднявся після нокдауну та відправив суперника в нокаут.

41

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

В Україні перерахують пенсії: кому доплатять 80, 200 та 800 грн

Деонтей Уайлдер

«Показав себе королем спорту»: Уайлдер вперше висловився після вбивчого нокауту від Ф'юрі

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

пенсіонерка пенсія

Перерахунок пенсії по зарплаті: на що важливо звернути увагу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.