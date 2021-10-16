Впав, як колода: титульний бій кікбоксерів завершився брутальним нокаутом

У Сінгапурі пройшов турнір із кікбоксингу ONE Championship: First Strike, головним боєм якого став поєдинок за чемпіонський титул у напівлегкій вазі (до 71 кг) між першим номером рейтингу італійцем вірменського походження Геворгом Петросяном та Супербоном Банчамеком із Таїланду, який обіймав другий рядок.

Петросян, який не програвав упродовж останніх семи років, був фаворитом поєдинку, але на початку другого раунду пропустив убивчий удар із ноги в щелепу та без почуттів звалився на підлогу.

Додамо, що ця поразка стала лише третьою у 111 боях, що провів уродженець Єревану в кар'єрі. Але настільки вражаюча статистика не дозволила йому стати першим в історії чемпіоном світу з кікбоксингу в напівлегкій вазі.

Супербон Банчамек завдав Петросяну всього третьої поразки в кар'єрі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА піднявся після нокдауну та відправив суперника в нокаут.

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