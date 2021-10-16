«Динамо» пропустило у Львові першим, але розгромило суперника: відеоогляд матчів УПЛ

У суботу, 16 жовтня, матчами в Маріуполі, Львові та Дніпрі продовжилася ігрова програма 11-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 11-й тур

16 жовтня (субота)

«Львів» — «Динамо» (Київ) — 1:4 (Чір`як, 36, з пенальті — Буяльський, 38, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 84).

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Кендзьора, Сирота (Шабанов, 75), Миколенко (Караваєв, 46), Циганков (Вербич, 75), Шепелєв, Андрієвський, Буяльський, де Пена (Вітіньо, 46), Супряга (Гармаш, 41).

Львів'яни змогли приємно здивувати своїх уболівальників, коли відкрили рахунок у матчі після призначеного та реалізованого Чір'яком пенальті за гру рукою Миколенка, але підопічні Мірчі Луческу швидко відновили рівновагу після точного удару Буяльського, а перед самою перервою гості й узагалі вийшли вперед — відзначився найкращий бомбардир чемпіонату Циганков, який забив уже свій восьмий гол у чемпіонаті.

Ще в першому таймі на полі з'явився Гармаш, який замінив Супрягу, і після перерви півзахисник, переведений тренерським штабом в атаку, відзначився «дублем». Спочатку Денис відгукнувся на простріл із правого флангу та з меж воротарського пробив повз воротаря, а потім пробив з-за меж штрафного, і м'яч, зачепивши захисника «Львова», влетів у кут воріт.

Таким чином «Динамо» продовжило свою безпрограшну серію в чемпіонаті, яка вже налічує 28 матчів (23 перемоги, 5 нічиїх) та повернуло собі статус одноосібного лідера. Попереду у команди Мірчі Луческу — вояж до Барселони в рамках Ліги чемпіонів.

«Маріуполь» — «Металіст 1925» (Харків) — 1:2 (Кулаков, 3 — Марлісон, 72, Зубков, 90).

Маріупольці, що займають останнє місце в турнірній таблиці, швидко відкрили рахунок, забивши свій 700-й гол у вищому вітчизняному дивізіоні. Але втримати навіть нічию не змогли, причому вирішальний гол пропустили на останній хвилині. Харків'яни же продовжили свою безпрограшну серію в чемпіонаті, яка вже налічує чотири матчі (3 перемоги та 1 нічия).

15 жовтня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Зоря» (Луганськ) — 6:1 (Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сікан, 80 — Гладкий, 63).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Бондар, Марлон (Ісмаїлі, 46), Матвієнко (Вітао, 76), Марлос, Майкон, Антоніо, Алан Патрік (Сікан, 76), Педріньо (Тете, 65), Фернандо (Мудрик, 46).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 29 очок (11 матчів);

2. «Шахтар» — 26 (11);

3. «Ворскла» — 21 (10);

4. «Зоря» — 20 (11);

5. «Дніпро-1» — 19 (10);

6. «Олександрія» — 18 (10);

7. «Металіст 1925» — 16 (11);

8. «Десна» — 16 (10);

9. «Верес» — 12 (10);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Колос» — 11 (9);

12. «Інгулець» — 8 (10);

13. «Львів» — 6 (11).

14. «Чорноморець» — 6 (10);

15. «Минай» — 6 (9);

16. «Маріуполь» — 4 (11);

Бомбардири: 8 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Денис Гармаш («Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Металіст 1925» підписав грузина Соломона Кверквелію, який грав із московським «Локомотивом» у Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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