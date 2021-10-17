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Український боксер Шелестюк здобув 19-ту перемогу в кар'єрі: відео нокауту

9:02 17 жовтня 2021
Тарас Шелестюк

У ніч на неділю, 17 жовтня, в мексиканському Канкуні пройшов вечір боксу, в рамках якого непереможний українець Тарас Шелестюк (19 перемог, 11 з них — нокаутом) зустрічався з мексиканцем Рікардо Саласом (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 3 поразки).

Незважаючи на підтримку публіки місцевого спортсмена, наш співвітчизник домінував на ринзі протягом усього поєдинку й у 10-му раунді, обрушивши на суперника град ударів, змусив рефері зупинити поєдинок, оскільки Салас уже ледве стояв на ногах.

Додамо, що цей бій став для Шелестюка, який підписав контракт із промоутерською компанією Probellum, першим за майже два роки. Востаннє уродженець Макіївки, який проживає в Лос-Анджелесі, виходив у ринг у січні 2020-го, коли в американському Шрівпорті (штат Луїзіана) одноголосним рішенням суддів переміг аргентинця Луїса Альберто Верона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тарас Шелестюк «побив» зірку Голлівуду Міккі Рурка.

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