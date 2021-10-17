У вівторок, 19 жовтня, донецький «Шахтар» у рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів прийме на НСК «Олімпійський» в Києві один із найсильніших клубів Іспанії — мадридський «Реал». Букмекери дали свої прогнози на майбутню зустріч команд Роберто де Дзербі та Карло Анчелотті, і ставки не на користь українського клубу.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ШАХТАР» — «РЕАЛ»

Донецький «Шахтар» провів свій матч у національному чемпіонаті у п'ятницю, 15 жовтня. «Гірники» в Києві розгромили луганську «Зорю» — 6:1 (Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сікан, 80 — Гладкий, 63). Ця перемога дозволяє підопічним Роберто де Дзербі утримувати друге місце, зберігаючи відставання у три очки від «Динамо».

А ось мадридці не змогли провести свій календарний матч. Вища рада Іспанії зі спорту (CSD) прийняла рішення перенести два матчі примери (серед них і зустріч «Реала» з «Атлетиком») через матчі відбору на ЧС-2022 у південноамериканській зоні, які відбулися в ніч на 15 жовтня. Таким чином «Реал», маючи 17 очок та провівши на один матч менше, пропустив на першу сходинку «Реал Сосьєдад», у якого 20 балів.

У прямій трансляції на території України поєдинок «Шахтар» — «Реал» покаже о 22:00 відеосервіс MEGOGO. Крім того, пряма трансляція з Києва запланована на телеканалі «Матч! Футбол 2» (Росія).

Ліга чемпіонів. 3-й тур. Група D

19 жовтня (вівторок)

«Шахтар» — «Реал» 22:00 MEGOGO, «Матч! Футбол 2»

Нагадаємо, що в іншому поєдинку в квартеті D на міланському «Джузеппе Меацца» о 22:00 за київським часом зійдуться міланський «Інтер» та молдавський «Шериф».

Становище команд у групі D: 1. «Шериф» — 6 очок; 2. «Реал» — 3; 3. «Інтер» — 1; 4. «Шахтар» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у зіркового новачка «Шахтаря» Педріньо народилася дочка.

Фото ФК «Шахтар»

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