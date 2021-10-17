У середу, 20 жовтня, київське «Динамо», яке зіграло вдома внічию з «Бенфікою» (0:0) та було розгромлене в Мюнхені «Баварією» (0:5), у рамках 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів зіграє на «Камп Ноу» в Барселоні проти місцевого однойменного клубу (початок — о 19:45).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «БАРСЕЛОНА» — «ДИНАМО»

Жереб другий рік поспіль зводить команди в одній групі Ліги чемпіонів. У минулому сезоні в обох матчах каталонці обіграли «біло-синіх». У Барселоні підопічні Мірчі Луческу поступилися з мінімальною різницею в рахунку — 1:2 (Циганков, 75 — Мессі, 5, з пенальті, Піке, 65), а в Києві були розгромлені іменитим суперником — 0:4 (Дест, 52, Брейтуейт, 57, 70, з пенальті, Грізманн, 90+2). За підсумками торішнього групового турніру каталонці з другого місця вийшли до плей-оф, де в першому ж раунді поступилися французькому «ПСЖ» (1:4 вдома та 1:1 на виїзді), а динамівці, ставши третіми, продовжили виступ в Лізі Європи.

Загалом же команди між собою провели десять матчів на європейській арені, і поки у протистоянні не зафіксовано жодної нічиєї — сім перемог у «Барселони» (в тому числі в чотирьох останніх очних поєдинках), тричі сильнішим було «Динамо» (різниця м'ячів — 20:13 на користь каталонців).

Букмекери віддають беззаперечну перевагу «Барселоні» в майбутньому поєдинку, виставивши наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога «Барселони» — 1,25, нічия — 6,20, виграш «Динамо» — 10,50.

«Фаворит»: перемога «Барселони» — 1,27, нічия — 6,20, виграш «Динамо» — 11,50.

1xBet: перемога «Барселони» — 1,28, нічия — 6,50, виграш «Динамо» — 12,00.

«Олімп»: перемога «Барселони» — 1,27, нічия — 6,40, виграш «Динамо» — 11,00.

William Hill: перемога «Барселони» — 1,25, нічия — 6,00, виграш «Динамо» — 12,00.

Нагадаємо, що в паралельному поєдинку в групі Е змагатимуться лісабонська «Бенфіка» та мюнхенська «Баварія» (початок — о 22:00).

Турнірне становище в групі D: 1. «Баварія» — 6 очок; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Динамо» — 1; 4. «Барселона» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пишногруда наречена динамівця Беньяміна Вербича блиснула фігурою після пологів.

Фото ФК «Динамо»

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