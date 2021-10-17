Розплата за помилку: воротар ударив у обличчя партнера після пропущеного гола

Кричущий інцидент стався в матчі 9-го туру чемпіонату Північної Ірландії з футболу між «Глентораном» та «Колрейном».

Гості забили першими на початку зустрічі, але після перерви господарям вдалося не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Розв'язка наступила на 80-й хвилині. Після помилки в центрі поля гравця «Гленторана», яким виявився Боббі Бернс, футболісти «Колрейна» організували швидкий випад, який завершився точним ударом — і рахунок став 2:2.

Голкіпер господарів Аарон Маккері в люті підбіг до Бернса, який встигнув повернутися до свого штрафного майданчика, і ударом із кулака уклав партнера, який помилився, на газон.

BIG TALKING POINT @Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2−2 draw with Coleraine at the Oval.



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У підсумку арбітр вилучив «боксера» з поля, а його партнери в меншості змогли відстояти нічийний результат.

Примітно, що Маккері лише цього літа перейшов до «Гленторану» з ірландського «Дандолка». Зі старту сезону голкіпер провів за свій новий клуб сім матчів, в яких пропустив 10 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Бразилії футболісти-одноклубники влаштували жорстку бійку через пенальті.

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