«Убив сім'ю заради шльондри»: дружина публічно звинуватила зіркового форварда «ПСЖ» у зраді

У сім'ї 28-річного нападника французького «ПСЖ» Мауро Ікарді, схоже, стався серйозний розкол.

Дружина футболіста та за сумісництвом його агент Ванда Нара опублікувала в Instagram лише одне речення: «Ти вбив ще одну сім'ю через шльондру» (трохи пізніше дане повідомлення зникло зі сторінки), після чого видалила всі спільні фотографії з чоловіком.

Як стверджують місцеві ЗМІ, жінка дізналася про неодноразові інтимні зустрічі свого «благовірного» з аргентинською акторкою та моделлю Марією (Чайною) Суарес.

Передбачувана "розлучниця" Марія Суарес

Відзначимо, що Мауро та Ванда, яка старша за футболіста на шість років, перебувають у офіційному шлюбі з травня 2014-го. Пара виховує двох спільних дочок — шестирічну Франческу та чотирирічну Ізабеллу, також у Нари є троє синів від шлюбу з іншим аргентинським футболістом Максі Лопесом.

Пара одружена з 2014 року і виховує двох спільних дочок

Додамо, що, на відміну від особистого життя, на футбольному полі у Мауро Ікарді все складається доволі непогано. З початку сезону він узяв участь у 11 матчах за «ПСЖ» у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі. Загалом же за час виступів у Парижі з осені 2019-го в активі форварда 73 поєдинки та 36 голів.

І ще один цікавий факт. У грудні минулого року «ПСЖ» розірвав контракт з іспанцем Хесе Родрігесом після того, як керівництво клубу дізналося про подружню зраду свого футболіста. Подивимося, як тепер вчинять у Парижі з аргентинським форвардом…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст «Манчестер Сіті» Рубен Діаш розлучився з красунею-співачкою.

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