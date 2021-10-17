Добряче погуляв: Макгрегор потрапив у скандал у Римі, зламавши ніс відомому діджею

Візит ірландського бійця UFC Конора Магрегрора до Риму не обмежився лише зустріччю з Жозе Моуріньо, на якій обидва обмінялися взаємними люб'язностями.

Ірландець разом із родиною вирушив до Ватикану, де похрестив свого сина Райяна, який народився у травні нинішнього року, а після повернення до столиці Італії вирішив трохи «погуляти» та відвідати місцевий нічний клуб. Там у нього стався конфлікт із відомим італійським діджеєм та співаком Франческо Факкінетті, який закінчився фізичними травмами для опонента Конора.

«Сьогодні вночі на мене напав містер Макгрегор. Той самий знаменитий Макгрегор ударив мене в обличчя та зламав ніс у присутності десятків свідків, його друзів та охоронців. Він напав на мене без будь-якої причини, оскільки перед цим ми базікали й розважалися з ним кілька годин. Я би міг закрити рота й нічого не розповідати про це, але я повинен попередити, що ця людина жорстока та небезпечна.

Я отримав удар нізащо. Такий же удар міг «прилетіти» будь-кому — моїм друзям, моїй дружині. Саме тому я подаю до суду на Конора Макгрегора. І ще — він пробуде в Італії до 26 жовтня. Якщо ви побачите його, то тримайтеся подалі. Не підходьте до нього та не просіть автограф, тому що він неврівноважена та небезпечна людина", — повідав Факкінетті на своїй сторінці в Instagram.

Деякими подробицями інциденту поділилася дружина постраждалого діджея Вілма також на своїй сторінці в Instagram. «Конор запросив нас на іншу вечірку. Франческо відповів: „Добре, пішли“, після чого він ударив його. На щастя, Франческо стояв дуже близько до Макгрегора, і той не зміг вкласти всю свою силу в удар. Мій чоловік відлетів назад, влетів у стіл, після чого впав на землю. Я стояла, як паралізована, не могла повірити, що це відбувається насправді. Потім я подивилася в бік Конора, і побачила, як друзі тримають його біля стіни, оскільки той хотів добивати Франческо. Потім його вивели із закладу. Я включила світло, але охоронці знову вимкнули його. Франческо стікав кров'ю. Я хотіла допомогти йому, але охорона вигнала нас на вулицю», — відзначила жінка.

Відзначимо, що Конор не вперше має проблеми із законом. Наприклад, у березні 2019-го в Маямі боєць відібрав у перехожого смартфон та розтоптав його, за що був доставлений до місцевого відділку, а у вересні 2020-го був заарештований за підозрою в сексуальних домаганнях.

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