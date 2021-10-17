«Ворскла» завдяки «дублю» бразильця обіграла в гостях «Олександрію»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 17 жовтня, ігрова програма 11-го туру чемпіонату України продовжилася двома матчами в Ужгороді та Олександрії.

Чемпіонат України. 11-й тур

17 жовтня (неділя)

«Минай» — «Десна» (Чернігів) — 0:0.

Закарпатці підходили до очного поєдинку з тривалою серією без перемог, яку був покликаний перервати новий головний тренер Ігор Леонов, що раніше очолював «Маріуполь» та столичний «Арсенал» у елітному дивізіоні. Здобути три очки «Минаю» не вдалося, але при цьому один із аутсайдерів чемпіонату не програв — фінальний свисток зафіксував нулі на табло, хоча моментів відзначитися було достатньо як у господарів, так і у гостей.

«Олександрія» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Калюжний, 53 — Рангел, 14, 39). На 76-й хвилині вилучений Кожушко («Олександрія»).

Підопічні Юрія Максимова виграли три попередні матчі чемпіонату, при цьому не пропустивши, і були твердо налаштовані продовжити свої серії й у Олександрії. Наблизив полтавчан до чергової перемоги бразилець Рангел, який оформив «дубль» ще в першому таймі. Після перерви захисник олександрійців Калюжний вніс інтригу, відігравши один м'яч та перервавши «суху» серію «Ворскли», але на більше господарів не вистачило. Тим паче останні хвилини вони догравали в меншості після того, як за десять хвилин дві жовті картки отримав Кожушко.

16 жовтня (субота)

«Львів» — «Динамо» (Київ) — 1:4 (Чір'як, 36, з пенальті — Буяльський, 38, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 84).

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Кендзьора, Сирота (Шабанов, 75), Миколенко (Караваєв, 46), Циганков (Вербич, 75), Шепелєв, Андрієвський, Буяльський, де Пена (Вітіньо, 46), Супряга (Гармаш, 41).

«Маріуполь» — «Металіст 1925» (Харків) — 1:2 (Кулаков, 3 — Марлісон, 72, Зубков, 90).

«Дніпро-1» (Дніпро) — «Колос» (Ковалівка) — 2:0 (Ігнатенко, 23, Довбик, 38).

15 жовтня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Зоря» (Луганськ) — 6:1 (Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сікан, 80 — Гладкий, 63).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Бондар, Марлон (Ісмаїлі, 46), Матвієнко (Вітао, 76), Марлос, Майкон, Антоніо, Алан Патрік (Сікан, 76), Педріньо (Тете, 65), Фернандо (Мудрик, 46).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 29 очок (11 матчів);

2. «Шахтар» — 26 (11);

4. «Ворскла» — 24 (11);

3. «Дніпро-1» — 22 (11);

5. «Зоря» — 20 (11);

6. «Олександрія» — 18 (11);

7. «Десна» — 17 (11);

8. «Металіст 1925» — 16 (11);

9. «Верес» — 12 (10);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Колос» — 11 (10);

12. «Інгулець» — 8 (10);

13. «Минай» — 7 (10);

14. «Львів» — 6 (11).

15. «Чорноморець» — 6 (10);

16. «Маріуполь» — 4 (11);

Бомбардири: 8 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Віталій Буяльський («Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Денис Гармаш («Динамо»).

Також у рамках 11-го туру в понеділок, 18 жовтня, відбудеться матч «Чорноморець» — «Верес». Поєдинок «Інгулець» — «Рух» перенесений на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Реал».

Фото ФК «Олександрія»

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