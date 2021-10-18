У середу, 20 жовтня, на знаменитій арені «Камп Ноу» відбудеться матч 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між місцевою «Барселоною» і київським «Динамо», яке раніше зіграло вдома внічию з «Бенфікою» (0:0) і було розгромлено на полі «Баварії» (0:5).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ «БАРСЕЛОНА» — «ДИНАМО»

У минулі вихідні підопічні Рональда Кумана і Мірчі Луческу провели чергові поєдинки в своїх національних лігах. «Барселона» у рідних стінах перемогла «Валенсію» — 3:1 (Ансу Фаті, 13, Депай, 41, з пенальті, Коутіньо, 85 — Гайя, 5) і в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії піднялася на 7-е місце з п'ятиочковим відставанням (і грою в запасі) від лідируючого «Реал Сосьєдада».

Відеоогляд матчу «Барселона» — «Валенсія» — 3:1

У свою чергу, «Динамо» в гостьовій зустрічі української прем'єр-ліги розгромило в гостях «Львів» — 4:1 (Буяльський, 38, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 84 — Чірʼяк, 36, з пенальті) і, як і раніше, лідирує в чемпіонаті, на три пункти випереджаючи «Шахтар».

У прямій трансляції поєдинок «Барселона» — «Динамо» покаже о 19:45 відеосервіс MEGOGO. Також прямий ефір зі столиці Каталонії запланований на телеканалах «Матч!», «Матч! Футбол 2"(Росія).

Ліга чемпіонів. Група Е. 3-й тур

20 жовтня (середа)

«Барселона» — «Динамо» 19:45 MEGOGO, «Матч!», «Матч! Футбол 2»

В іншому поєдинку в групі у цей же день (о 22:00) на арені «Да Луж» в Лісабоні битимуться «Бенфіка» та «Баварія».

Турнірне становище в групі Е: 1. «Баварія» — 6 очок; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Динамо» — 1; 4. «Барселона» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери зробили прогнози на поєдинок Ліги чемпіонів «Барселона» — «Динамо».

Фото uefa.com

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