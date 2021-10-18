Чотири голи за сім хвилин: відео «побиття» «Баварією» чергового суперника в бундеслізі

Суперник київського «Динамо» в Лізі чемпіонів «Баварія», яка «відвантажила» команді Мірчі Луческу п'ять «сухих» м'ячів, знайшла чергову «жертву» в бундеслізі. Перед візитом на єврокубковий матч до «Бенфіки» (20 жовтня о 22:00) підопічні Юліана Нагельсманна в центральному поєдинку 8-го туру чемпіонату Німеччини розгромили в гостях одного з головних своїх конкурентів у боротьбі за чемпіонський титул леверкузенський «Байєр» — 5:1 (Левандовські, 3, 30, Мюллер, 34, Гнабрі, 35, 37 — Шик, 55).

При цьому мюнхенці примудрилися чотири рази вразити ворота господарів поля на «БайАрені» протягом семи хвилин — з 30-ї по 37-у. Безпосередню участь у розгромі «Байєра» взяв автор «дубля», польський голеадор мюнхенців Роберт Левандовські, який разом з норвежцем Ерлінгом Холандом (в обох — по 9 м'ячів) утримує лідерство в суперечці найкращих бомбардирів чемпіонату Німеччини.

Успіх дозволив «Баварії», яка в 12 матчах сезону забила у всіх турнірах 51 (!) м'яч, з 19 очками вийти в одноосібні лідери бундесліги. У дортмундської «Боруссії» — 18 пунктів, у «Байєра» та «Фрайбурга» — по 16.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний ексфутболіст «Баварії», володар «Золотого м'яча» Лотар Маттеус розлучився з п'ятою дружиною.

Фото Twitter ФК «Баварія»

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