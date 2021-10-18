З Луніним та Модричем, але без Азара і Бейла: «Реал» летить до Києва на матч Ліги чемпіонів з «Шахтарем»

У понеділок, 18 жовтня, віцечемпіон Іспанії мадридський «Реал», який сенсаційно програв у єврокубках молдавському «Шерифу» (1:2), вилетів до столиці України, де наступного дня (о 22:00 на «Олімпійському») проведе матч групового турніру Ліги чемпіонів проти донецького «Шахтаря» (арбітр — Срджан Йованович із Сербії). Букмекери дали свої прогнози на гру в Києві.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ШАХТАР» — «РЕАЛ»

Наставник Королівського клубу Карло Анчелотті розраховує в Києві на 22 гравці, зокрема на голкіпера збірної України Андрія Луніна та найкращого футболіста світу 2018 року хорвата Луку Модрича.

У той же час до заявки мадридців на поєдинок не потрапили колись найдорожчі гравці «Реала» бельгієць Еден Азар і валлієць Гарет Бейл, а ще іспанці Іско і Дані Карвахаль, а також серб Лука Йович. У той же час повернулися до складу бразилець Марсело, француз Ферлан Менді і австрієць Давид Алаба.

Повністю список футболістів «Реала», які вирушили на гру з «Шахтарем», виглядає так:

воротарі — Тібо Куртуа (Бельгія), Андрій Лунін (Україна), Луїс Лопес;

захисники — Едер Мілітао (Бразилія), Давид Алаба (Австрія), Хесус Вальєхо, Начо, Марсело (Бразилія), Ферлан Менді (Франція), Мігель Гутьєррес;

півзахисники — Тоні Кроос (Німеччина), Лука Модрич (Хорватія), Каземіро (Бразилія), Федеріко Вальверде (Уругвай), Лукас Васкес, Едуардо Камавінга (Франція), Антоніо Бланко;

нападники — Карім Бензема (Франція), Марко Асенсіо, Вінісіус Жуніор (Бразилія), Родріго (Бразилія), Маріано Діас (Домініканська Республіка).

Тоні Кроос та Карім Бензема сідають у літак на Київ

Як відомо, в минулому сезоні мадридці і донеччани теж грали в одній групі ЛЧ, і тоді «Шахтар» сенсаційно виграв у «Реала» обидва поєдинки — 3:2 в Мадриді і 2:0 у Києві.

Нагадаємо, що матч Королівського клубу в чемпіонаті Іспанії проти «Атлетика» було перенесено, а «Шахтар» в рамках УПЛ розгромив «Зорю» — 6:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Реал».

Фото Twitter ФК «Реал»

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