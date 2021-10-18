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Спорт

Українка Ястремська поступилася на Кубку Кремля суперниці з Росії

15:04 18 жовтня 2021
Даяна Ястремська

У понеділок, 18 жовтня, в столиці Росії Москві стартував тенісний Кубок Кремля з призовим фондом 565 530 доларів, на який в жіночому одиночному розряді заявилися три українки — Даяна Ястремська (76-а ракетка світу), котру виправдали у допінговій справі, Ангеліна Калініна (57-а) та Леся Цуренко (145-а).

Першою з наших співвітчизниць на корт вийшла 21-річна Ястремська, яка у впертій боротьбі поступилася 22-річній росіянці Анні Калінській (125-а), котра нещодавно дійшла до четвертого кола престижного турніру в Індіан-Уеллсі (США), — 6:7 (5), 4:6.

Участь в першому раунді основної сітки змагань у столиці Росії принесла одеситці 6 500 доларів «брудними».

Додамо, що Калініна на старті Кубка Кремля зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіної (28-а), а Цуренко поміряється силами з китаянкою Цинь Вень Чжен (158-а).

До речі, найсильніші тенісистки України Еліна Світоліна (6-а), яка похвалитися купівлею нового «Мерседеса», і Марта Костюк (53-тя) віддали перевагу поїздці до Москви виступу на турнірі в іспанському Тенеріфе. Щоправда, Марта припинила боротьбу на Канарських островах вже в першому колі, програвши румунці Ірині-Камелії Бєгу (56-а) — 4:6, 4:6. А ось Еліна 19 жовтня зіграє з 19-річною колумбійкою Марією Камілою Осоріо Саррано (63-тя).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Даяна Ястремська приємно здивувала шанувальників новою піснею.

Фото Jimmie48

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