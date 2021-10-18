З Вітіньо і Раміресом: «Динамо» полетіло на матч Ліги чемпіонів з «Барселоною»

У понеділок, 18 жовтня, о 16:30 чартер з футболістами і тренерами київського «Динамо» на борту взяв курс на Барселону, де в середу підопічні Мірчі Луческу, які раніше зіграли внічию з «Бенфікою» (0:0) і зазнали розгромної поразки від «Баварії» (0:5), проведуть матч Ліги чемпіонів проти місцевого однойменного клубу. Початок зустрічі, яку довірено судити бригаді рефері з Франції на чолі з 39-річним Клеманом Тюрпеном, о 19:45.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ «БАРСЕЛОНА» — «ДИНАМО»

Румунський наставник «біло-синіх» в майбутній зустрічі проти «Барселони», яка обіграла в чемпіонаті Іспанії «Валенсію» — 3:1, розраховує на 24 футболісти (щоправда, до заявки на матч потраплять лише 23 гравці):

воротарі — Бойко, Бущан;

захисники — Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний;

півзахисники — Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Леднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньо;

форварди — Шкурін, Супряга, Рамірес.

Через проблеми зі здоров'ям у Києві залишилися Денис Попов, Микита Бурда, Владислав Кулач та Артем Бесєдін, котрі давно не грали.

Турнірне становище в групі Е: 1. «Баварія» — 6 очок; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Динамо» — 1; 4. «Барселона» — 0.

До речі, разом з першою командою до столиці Каталонії вилітала команда «Динамо» U19, яка в рамках Юнацької ліги УЄФА вже розгромила удома португальську «Бенфіку» — 4:0 і в гостях німецьку «Баварію» — 4:0. Зустріч «Барселона» U19 — «Динамо» U19 відбудеться 20 жовтня о 15:00 за київським часом.

Турнірне становище в групі Е Юнацької ліги УЄФА: 1. «Динамо» — 6 очок; 2. «Бенфіка» — 3; 3. «Барселона» — 3; 4. «Баварія» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч «Барселона» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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