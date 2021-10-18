Жеребкування футзального Євро-2022: збірна України дізналася суперників у групі

У понеділок, 18 жовтня, в кампусі Футбольної асоціації Нідерландів в Зейсті відбулося жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з футзалу, в якому з 19 січня по 6 лютого 2022 року в Амстердамі і Гронінгеме вперше зіграють не 12, а 16 команд.

Збірна України, яка ставала віцечемпіоном Європи в 2001 і 2003 роках, перед жеребкуванням потрапила до третього «кошика» і в підсумку зіграє в групі А разом з господарем фіналу Нідерландами, чинним чемпіоном Європи Португалією і переможцем плей-оф Білоруссю або Сербією (матчі намічені на 14 і 17 листопада). При цьому спочатку замість Португалії нам до групи потрапила Росія, але, як відомо, УЄФА розводить збірні двох країн.

Решта квартетів Євро-2022 сформували:

Група В. Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія.

Група С. Росія, Польща, Словаччина, Хорватія.

Група D. Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина.

Україна стартує на груповій стадії поєдинком проти Нідерландів (19 січня), а потім «жовто-сині» зіграють проти Білорусі або Сербії (23 січня) і Португалії (28 січня).

До чвертьфіналу турніру вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи.

Нагадаємо, що на п'яти останніх фінальних турнірах (Євро-2010 в Угорщині, Євро-2012 в Хорватії, Євро-2014 в Бельгії, Євро-2016 в Сербії і Євро-2018 в Словенії) збірна України незмінно припиняла боротьбу за медалі саме на стадії ¼ фіналу.

Підопічні Олександра Косенка в рамках підготовки до фінальної частини Євро-2022 провели у вересні спаринги з командою Румунії, поступившись супернику в першій зустрічі (1:2) і розгромивши в другій (4:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футзалу розгромила у відборі Євро-2022 команду Данії.

Фото uefa.com

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