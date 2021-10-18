Брати-близнюки принесли «Вересу» надважку перемогу в Одесі: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 18 жовтня, поєдинком в Одесі фінішувала програма 11-го туру вітчизняної прем'єр-ліги (зустріч «Інгулець» — «Рух» ще раніше перенесли на невизначений термін через спалах коронавірусу у львівському клубі).

Чемпіонат України. 11-й тур

18 жовтня (четвер)

«Чорноморець» (Одеса) — «Верес» (Рівне) — 0:1 (Є. Пасіч, 17). На 20-й хвилині вилучений Кучеров («Верес»), а на 65-й — Путря («Чорноморець») не реалізував пенальті.

Господарі поля вийшли на матч проти підопічних Юрія Вірта, маючи в пасиві шестиматчеву серію без перемог в УПЛ (три нічиї і три поразки). Невесело розпочався для «Чорноморця» і поєдинок проти «Вереса». Вже на 17-й хвилині брати-близнюки Пасічі спорудили гол у ворота «моряків»: Геннадій прострілив у штрафний, а Євген, випередивши двох захисників, майстерно переправив м'яч до сітки — 0:1.

Ось тільки вже через три хвилини рівняни за рішенням рефері Дениса Шурмана залишилися в меншості: пряму червону картку отримав півзахисник «Вереса» Кучеров.

У грі 11 на 10 одесити довгий час володіли беззаперечною перевагою, але ніяк не могли пройти досвідчену оборону рівнян. Більш того, на 65-й хвилині підопічні Юрія Мороза заробили пенальті, але капітан «Чорноморця» Путря з «точки» програв дуель капітану гостей Когуту.

У підсумку «Верес» вистояв і здобув в Одесі важку перемогу, другу для себе на полі суперників після повернення до прем'єр-ліги (в 6-му турі рівняни розгромили в Чернігові «Десну» — 4:0).

17 жовтня (неділя)

«Олександрія» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Калюжний, 53 — Рангель, 14, 39). На 76-й хвилині вилучений Кожушко («Олександрія»).

«Минай» — «Десна» (Чернігів) — 0:0.

16 жовтня (субота)

«Львів» — «Динамо» (Київ) — 1:4 (Чірʼяк, 36, з пенальті — Буяльський, 38, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 84).

«Маріуполь» — «Металіст 1925» (Харків) — 1:2 (Кулаков, 3 — Марлісон, 72, Зубков, 90).

«Дніпро-1» — «Колос» (Ковалівка) — 2:0 (Ігнатенко, 23, Довбик, 38).

15 жовтня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Зоря» (Луганськ) — 6:1 (Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сікан, 80 — Гладкий, 63).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 29 очок (11 матчів);

2. «Шахтар» — 26 (11);

3. «Ворскла» — 24 (11);

4. «Дніпро-1» — 22 (11);

5. «Зоря» — 20 (11);

6. «Олександрія» — 18 (11);

7. «Десна» — 17 (11);

8. «Металіст 1925» — 16 (11);

9. «Верес» — 15 (11);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Колос» — 11 (10);

12. «Інгулець» — 8 (10);

13. «Минай» — 7 (10);

14. «Львів» — 6 (11);

15. «Чорноморець» — 6 (11);

16. «Маріуполь» — 4 (11).

Бомбардири: 8 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Віталій Буяльський («Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Денис Гармаш («Динамо»).

У 12-му турі УПЛ зіграють: «Десна» — «Олександрія», «Металіст 1925» — «Інгулець» (22 жовтня); «Верес» — «Маріуполь», «Ворскла» — «Шахтар», «Чорноморець» — «Львів» (23 жовтня), «Рух» — «Минай», «Динамо» — «Дніпро-1», «Зоря» — «Колос».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Реал».

Фото ФК «Чорноморець»

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