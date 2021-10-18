«Барселона» — «Динамо»: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
У середу, 20 жовтня, київське «Динамо» на знаменитому стадіоні «Камп Ноу» зіграє поєдинок 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони» (початок — о 19:45). Букмекери дали свої прогнози на гру в столиці Каталонії.
«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію дуелі підопічних Рональда Кумана і Мірчі Луческу, за якою ви зможете стежити в цій новині.
Луческу взяв до Барселони 24 футболісти
Румунський наставник «Динамо» Мірча Луческу в майбутній грі проти «Барселони» розраховує на 24 футболісти (щоправда, до заявки на матч потраплять лише 23 гравці):
воротарі — Бойко, Бущан;
захисники — Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний;
півзахисники — Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Леднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньо;
форварди — Шкурін, Супряга, Рамірес.
Через проблеми зі здоров'ям у Києві залишилися Денис Попов, Микита Бурда, Владислав Кулач та Артем Бесєдін, котрі давно не грали.
Команди в своїх чемпіонатах
У минулі вихідні підопічні Рональда Кумана і Мірчі Луческу провели чергові поєдинки в своїх національних лігах. «Барселона» в рідних стінах перемогла «Валенсію» — 3:1 (Ансу Фаті, 13, Депай, 41, з пенальті, Коутіньо, 85 — Гайя, 5) і в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії (з грою в запасі) піднялася на 7-е місце з п'ятиочковим відставанням від лідера «Реал Сосьєдада».
Відеоогляд матчу «Барселона» — «Валенсія» — 3:1
У свою чергу, «Динамо» в гостьовій зустрічі української прем'єр-ліги розгромило «Львів» — 4:1 (Буяльський, 38, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 84 — Чірʼяк, 36, з пенальті) і, як і раніше, лідирує в чемпіонаті, на три пункти випереджаючи «Шахтар».
Ситуація в групі ЛЧ
У двох стартових поєдинках в квартеті Е підопічні Мірчі Луческу і Рональда Кумана не лише не відсвяткували жодної перемоги, але й жодного разу не вразили ворота суперників. І якщо «Динамо» здобуло одне очко в домашній зустрічі з «Бенфікою» (0:0), а потім було «побите» «Баварією» в Мюнхені (5:0), то «Барселона» зазнала двох поразок з великим рахунком — вдома від «Баварії» (0:3) і в гостях від «Бенфіки» (0:3).
Нагадаємо, що в іншому матчі в групі Е 20 жовтня в 22:00 в Лісабоні зіграють португальська «Бенфіка» і німецька «Баварія».
Положення в групі після двох турів: 1. «Баварія» — 6 очок; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Динамо» — 1; 4. «Барселона» — 0.
Рефері з Франції
Працювати на поєдинку в Барселоні УЄФА довірив суддівській бригаді з Франції на чолі з 39-річним арбітром ФІФА Клеманом Тюрпеном, котрий раніше шість разів перетинався з нашими командами: Молдова — Україна — 0:0 в 2012-му, «Тун» — «Динамо» — 0:2 в 2013-му, Україна — Ісландія — 1:1 в 2016-му, «Бенфіка» — «Динамо» — 1:0 в 2016-му, «Аякс» — «Динамо» — 3:1 в 2018-му, Португалія — Україна — 0:0 в 2019-му.
Історія зустрічей
У колишні роки каталонський та український гранди протистояли один одному цілих 12 разів. Три перемоги записали в свій актив динамівці, одна зустріч завершилася внічию і вісім разів удача усміхалася «гранатово-синім» (різниця м'ячів — 24:16 на користь іспанців). «Динамо» — «Барселона» — 2:3 і 1:1 в 1991 році, 0:2 і 0:3 в 1992-му, 3:1 і 1:4 в 1993-му, 3:0 і 4:0 в 1997-му, 0:2 і 1:2 в 2009-му, а також — 1:2 і 0:4 в 2020-му.
Бомбардири дуелей: у «Динамо» — Андрій Шевченко і Сергій Ребров (по 3 м'ячі), у «Барселони» — Христо Стоїчков (4).
До речі, в поєдинках 1993 року в воротах киян точними ударами по разу «розписався» нинішній головний тренер «Барси» Рональд Куман.
День в історії
У колишні роки динамівці п'ять разів проводили єврокубкові зустрічі 20 жовтня і програли в цей день лише одного разу: «Динамо» — ПАОК — 4:0 в 1976-му, «Інтер» — «Динамо» — 2:2 в 2009-му, «Динамо» — «Бешикташ» — 1:0 в 2011-му, «Динамо» — «Челсі» — 0:0 в 2015-му і «Динамо» — «Ювентус» — 0:2 в 2020-му.
Склад «Барси» дорожчий на 539 млн євро
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює загальну вартість футболістів «Барселони» на 539 млн євро дорожче, ніж гравців «Динамо» (672 млн євро проти 133 млн).
У п'ятірку найдорожчих виконавців каталонського гранда входять: голандський півзахисник Френкі де Йонг (90 млн євро), іспанський гравець середньої лінії Педрі (80 млн), форвард-іспанець Ансу Фаті (60 млн), німецький голкіпер Марк-Андре тер Штеген (55 млн) та французький півзахисник Усман Дембеле, який проти «Динамо» не зіграє (50 млн).
У команді Мірчі Луческу дорожче за інших оцінюються Віктор Циганков (25 млн євро), Віталій Миколенко (17 млн), Ілля Забарний (11 млн), Микола Шапаренко (8 млн) та Георгій Бущан (7,5 млн).
Стадіон «Камп Ноу»
Побудований в 1957 році (і пізніше реконструйований) стадіон офіційно отримав свою нинішню назву в 2000-му.
Місткість «Камп Ноу» становить 99 354 глядачі. Це найбільший за місткістю стадіон не лише Іспанії, але й усієї Європи. А ще «Камп Ноу» — 12-й за місткістю стадіон світу і другий у списку арен, призначених лише для футболу, який поступається за цим показником тільки мексиканській «Ацтеці».
Зазначимо, що «Камп Ноу» приймав матчі чемпіонату Європи (в 1964-му) і світу (в 1982-му), а також поєдинки футбольного турніру Олімпіади 1992 року, включно з фіналом. Неодноразово на полі проводилися фінали найбільших єврокубкових турнірів — два вирішальних матчі Ліги чемпіонів («Мілан» — «Стяуа» — 4:0 в 1989-му і знаменитий поєдинок «Манчестер Юнайтед» — «Баварія» — 2:1 в 1999-му), два фінали Кубка кубків («Рейнджерс» — «Динамо» (Москва) — 3:2 в 1972-му і «Барселона» — «Стандард» — 2:1 в 1982-му) і один фінальний поєдинок Кубка УЄФА («Сарагоса» — «Валенсія» — 2:1 в 1964-му).
Крім того, стадіон часто використовується як концертний майданчик: тут виступали Френк Сінатра, Майкл Джексон, Хуліо Іглесіас, Лучано Поваротті, U2, Монсеррат Кабальє та інші.
До речі, розташований на «Камп Ноу» музей ФК «Барселона» — третя за відвідуваністю пам'ятка міста (після творінь Антоніо Гауді — Саграда Фамілія та Будинку Міли).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч «Барселона» — «Динамо».
Фото uefa.com, ФК «Барселона», ФК «Динамо», mundodeportivo.com122
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