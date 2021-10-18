У середу, 20 жовтня, київське «Динамо» на знаменитому стадіоні «Камп Ноу» зіграє поєдинок 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони» (початок — о 19:45). Букмекери дали свої прогнози на гру в столиці Каталонії.

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію дуелі підопічних Рональда Кумана і Мірчі Луческу, за якою ви зможете стежити в цій новині.

Луческу взяв до Барселони 24 футболісти

Румунський наставник «Динамо» Мірча Луческу в майбутній грі проти «Барселони» розраховує на 24 футболісти (щоправда, до заявки на матч потраплять лише 23 гравці):

воротарі — Бойко, Бущан;

захисники — Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний;

півзахисники — Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Леднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньо;

форварди — Шкурін, Супряга, Рамірес.

Через проблеми зі здоров'ям у Києві залишилися Денис Попов, Микита Бурда, Владислав Кулач та Артем Бесєдін, котрі давно не грали.

"Динамо" прилетіло до Барселони за дві доби до гри

Команди в своїх чемпіонатах

У минулі вихідні підопічні Рональда Кумана і Мірчі Луческу провели чергові поєдинки в своїх національних лігах. «Барселона» в рідних стінах перемогла «Валенсію» — 3:1 (Ансу Фаті, 13, Депай, 41, з пенальті, Коутіньо, 85 — Гайя, 5) і в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії (з грою в запасі) піднялася на 7-е місце з п'ятиочковим відставанням від лідера «Реал Сосьєдада».

Відеоогляд матчу «Барселона» — «Валенсія» — 3:1

У свою чергу, «Динамо» в гостьовій зустрічі української прем'єр-ліги розгромило «Львів» — 4:1 (Буяльський, 38, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 84 — Чірʼяк, 36, з пенальті) і, як і раніше, лідирує в чемпіонаті, на три пункти випереджаючи «Шахтар».

Ситуація в групі ЛЧ

У двох стартових поєдинках в квартеті Е підопічні Мірчі Луческу і Рональда Кумана не лише не відсвяткували жодної перемоги, але й жодного разу не вразили ворота суперників. І якщо «Динамо» здобуло одне очко в домашній зустрічі з «Бенфікою» (0:0), а потім було «побите» «Баварією» в Мюнхені (5:0), то «Барселона» зазнала двох поразок з великим рахунком — вдома від «Баварії» (0:3) і в гостях від «Бенфіки» (0:3).

Нагадаємо, що в іншому матчі в групі Е 20 жовтня в 22:00 в Лісабоні зіграють португальська «Бенфіка» і німецька «Баварія».

Положення в групі після двох турів: 1. «Баварія» — 6 очок; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Динамо» — 1; 4. «Барселона» — 0.

Рефері з Франції

Працювати на поєдинку в Барселоні УЄФА довірив суддівській бригаді з Франції на чолі з 39-річним арбітром ФІФА Клеманом Тюрпеном, котрий раніше шість разів перетинався з нашими командами: Молдова — Україна — 0:0 в 2012-му, «Тун» — «Динамо» — 0:2 в 2013-му, Україна — Ісландія — 1:1 в 2016-му, «Бенфіка» — «Динамо» — 1:0 в 2016-му, «Аякс» — «Динамо» — 3:1 в 2018-му, Португалія — Україна — 0:0 в 2019-му.

Історія зустрічей

У колишні роки каталонський та український гранди протистояли один одному цілих 12 разів. Три перемоги записали в свій актив динамівці, одна зустріч завершилася внічию і вісім разів удача усміхалася «гранатово-синім» (різниця м'ячів — 24:16 на користь іспанців). «Динамо» — «Барселона» — 2:3 і 1:1 в 1991 році, 0:2 і 0:3 в 1992-му, 3:1 і 1:4 в 1993-му, 3:0 і 4:0 в 1997-му, 0:2 і 1:2 в 2009-му, а також — 1:2 і 0:4 в 2020-му.

Бомбардири дуелей: у «Динамо» — Андрій Шевченко і Сергій Ребров (по 3 м'ячі), у «Барселони» — Христо Стоїчков (4).

До речі, в поєдинках 1993 року в воротах киян точними ударами по разу «розписався» нинішній головний тренер «Барси» Рональд Куман.

Будучи футболістом, нинішній тренер «Барси» Рональд Куман забив у ворота «Динамо» два м'ячі

День в історії

У колишні роки динамівці п'ять разів проводили єврокубкові зустрічі 20 жовтня і програли в цей день лише одного разу: «Динамо» — ПАОК — 4:0 в 1976-му, «Інтер» — «Динамо» — 2:2 в 2009-му, «Динамо» — «Бешикташ» — 1:0 в 2011-му, «Динамо» — «Челсі» — 0:0 в 2015-му і «Динамо» — «Ювентус» — 0:2 в 2020-му.

Склад «Барси» дорожчий на 539 млн євро

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює загальну вартість футболістів «Барселони» на 539 млн євро дорожче, ніж гравців «Динамо» (672 млн євро проти 133 млн).

У п'ятірку найдорожчих виконавців каталонського гранда входять: голандський півзахисник Френкі де Йонг (90 млн євро), іспанський гравець середньої лінії Педрі (80 млн), форвард-іспанець Ансу Фаті (60 млн), німецький голкіпер Марк-Андре тер Штеген (55 млн) та французький півзахисник Усман Дембеле, який проти «Динамо» не зіграє (50 млн).

У команді Мірчі Луческу дорожче за інших оцінюються Віктор Циганков (25 млн євро), Віталій Миколенко (17 млн), Ілля Забарний (11 млн), Микола Шапаренко (8 млн) та Георгій Бущан (7,5 млн).

18-річний Ансу Фаті - один з головних талантів "Барселони"

Стадіон «Камп Ноу»

Побудований в 1957 році (і пізніше реконструйований) стадіон офіційно отримав свою нинішню назву в 2000-му.

Місткість «Камп Ноу» становить 99 354 глядачі. Це найбільший за місткістю стадіон не лише Іспанії, але й усієї Європи. А ще «Камп Ноу» — 12-й за місткістю стадіон світу і другий у списку арен, призначених лише для футболу, який поступається за цим показником тільки мексиканській «Ацтеці».

Зазначимо, що «Камп Ноу» приймав матчі чемпіонату Європи (в 1964-му) і світу (в 1982-му), а також поєдинки футбольного турніру Олімпіади 1992 року, включно з фіналом. Неодноразово на полі проводилися фінали найбільших єврокубкових турнірів — два вирішальних матчі Ліги чемпіонів («Мілан» — «Стяуа» — 4:0 в 1989-му і знаменитий поєдинок «Манчестер Юнайтед» — «Баварія» — 2:1 в 1999-му), два фінали Кубка кубків («Рейнджерс» — «Динамо» (Москва) — 3:2 в 1972-му і «Барселона» — «Стандард» — 2:1 в 1982-му) і один фінальний поєдинок Кубка УЄФА («Сарагоса» — «Валенсія» — 2:1 в 1964-му).

Крім того, стадіон часто використовується як концертний майданчик: тут виступали Френк Сінатра, Майкл Джексон, Хуліо Іглесіас, Лучано Поваротті, U2, Монсеррат Кабальє та інші.

До речі, розташований на «Камп Ноу» музей ФК «Барселона» — третя за відвідуваністю пам'ятка міста (після творінь Антоніо Гауді — Саграда Фамілія та Будинку Міли).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч «Барселона» — «Динамо».

Фото uefa.com, ФК «Барселона», ФК «Динамо», mundodeportivo.com

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