«На 2,5 тижні раніше терміну»: тенісист-велетень показав свого новонародженого сина

Один з найбільш високорослих тенісистів в історії, 36-річний американець Джон Ізнер, зріст якого 208 см, вперше показав свою третю дитину, яка народилася ще тиждень тому.

«12 жовтня 2021-го. На 2,5 тижні раніше терміну — цей малюк просто не міг дочекатися зустрічі з родиною. Ласкаво просимо, Джеймс «Мак» Маккінлі Ізнер.

Медісон, не знаю, як тобі це вдається, але це просто неймовірно. У наших дітей найкраща мама на світі!" - написав Джон Ізнер в Instagram.

До речі, 29-а ракетка світу Ізнер (вищий ніж він в АТР-турі лише 211-сантиметровий співвітчизник Райллі Опелка), знявся перед третім колом престижного турніру в Індіан-Уеллсі, щоб бути присутнім при народженні дитини.

Джон і Медісон одружилися в грудні 2017 року. У пари є 3-річна донька Хантер Грейс і син Джон Хоббс, якому 20 жовтня виповниться два рочки.

Зазначимо, що Джон Ізнер, котрий свого часу був 8-ю ракеткою світу, крім свого гігантського зросту, увійшов до тенісної історії і як учасник найдовшого матчу (11 годин 5 хвилин на Уїмблдоні-2010 проти француза Ніколя Маю), в якому він виконав рекордну кількість подач навиліт (112). До речі, особистий рекорд швидкості подачі американця, який здобув за кар'єру 22 титули АТР, — 241,2 км/ч.

Джон Ізнер і бельгієць Олів'є Рохус (зріст - 165 см) на олімпійському турнірі в Лондоні-2012

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зоряна тенісистка Симона Халеп вийшла заміж за мільярдера.

Фото Instagram

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