У вівторок, 19 жовтня, донецький «Шахтар», який раніше поступився «Шерифу» (0:2) і зіграв унічию з «Інтером» (0:0), проведе на київському «Олімпійському» матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала» (початок — о 22:00; арбітр — Срджан Йованович із Сербії).

На жаль, в протистоянні команд, які очолюють італійські фахівці Роберто де Дзербі і Карло Анчелотті, через травму не зможе взяти участі захисник збірної України Микола Матвієнко. Як відомо, ще раніше «Шахтар» надовго втратив двох форвардів Жуніора Мораєса і Лассіну Траоре.

Не обійшовся без кадрових втрат перед грою в Києві і «Реал». Досить зазначити, що Королівський клуб прилетів до столиці України без Едена Азара, Гарета Бейла, Іско, Дані Карвахаля, Луки Йовіча і Дані Себальоса.

У ситуації, що склалася, букмекери все одно віддають перевагу віцечемпіону Іспанії. Наприклад, контора Favbet приймає ставки на виграш «Шахтаря» з коефіцієнтом 5,30, на нічию — 4,05, на перемогу «Реала» — 1,68.

Відео голів у поєдинку «Шахтар» — «Реал» в режимі онлайн дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

В іншому поєдинку ігрового дня в групі D на стадіоні «Джузеппе Меацца» в Мілані битимуться італійський «Інтер» та молдавський «Шериф».

Турнірне становище: 1. «Шериф» — 6 очок; 2. «Реал» — 3; 3. «Інтер» — 1; 4. «Шахтар» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції поєдинок «Шахтар» — «Реал».

Фото ФК «Шахтар»

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