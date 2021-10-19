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Спорт

18-річний хлопець з Бучі виграв 3,6 мільйона доларів на турнірі по Dota 2

12:20 19 жовтня 2021
Ілля

Призерами The International 10 — головного турніру геймерів по Dota 2, який пройшов у Бухаресті, стали два українці.

Українські гравці Yatoro та Mira заробили по 3,6 млн доларів й за один турнір стали самим багатими кіберспортсменами України, пише tribuna.

Призовий фонд турніру становив 40 млн доларів.

Одним з призерів став Мирослав Колпаков (Mira) родом з Луцька, йому 21 рік. Грати в Dota почав в 12 років. На першому курсі університету потрапив у свою першу команду. Навчався в Варшаві, але залишив навчання, приїхав в Україну і став гравцем. Підробляв моделлю. Батьки не підтримували захоплення сина.

А наймолодшим гравцем The International 10 став 18-річний Ілля з Бучі Київської області (Yatoro). В Dota почав грати у 2013 році через брата.
Хлопець майже повністю пропустив дев'ятий клас школи, бо не встигав прокинутися після того, як грав до 4 ранку.

Він є студентом якогось вишу, але після вступу жодного разу в ньому не з'явився.

Ілля займається кіберспортом професійно. Він постійно тренується. Безперервно може провести 10−15 ігор, це близько 10 годин поспіль. Хлопець також переглядає записи своїх ігор та інших сильних гравців. Цікаві моменти виписує в блокнот.

Геймери вважаються новою субкультурою, і увійшли у цей список у 2013 році, після визнання кіберспорту. Термін «геймер» також містить кілька підгруп — прості гравці, хардкор-геймери, прогеймери, нуби, ретрогеймери.

В Україні професійну гру в комп'ютерні ігри (кіберспорт) визнали офіційним видом спорту у 2020 році.

У березні 2020 року українська команда з клубу Natus Vincere перемогла в IEM Katowice, великому чемпіонаті з дисципліни Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). Команда виграла приз в розмірі $ 250 000.

Данило Ішутін зі Львова, відомий під псевдонімом Dendi, заробив в Dota 2 понад 750 тисяч доларів.

«ФАКТИ» писали про американських підлітків, які стали мільйонерами в змаганнях Fortnite.

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