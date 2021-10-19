«Шахтар» в дикій «перестрілці» переміг «Реал» в Юнацькій лізі УЄФА: відеоогляд матчу

У вівторок, 19 жовтня, донецький «Шахтар» (U19), який розгромив на старті однолітків з «Шерифа» (5:0) і програв «Інтеру» (0:1), провів черговий поєдинок в Юнацькій лізі УЄФА.

На стадіоні імені Віктора Банникова в Києві підопічним Оскара Латурутри протистояв мадридський «Реал»,

що раніше зіграв унічию з «Інтером» (1:1) і розгромив «Шериф» (4:1).

«Шахтар» (U19) — «Реал» (U19) — 3:2

«Шахтар»: Пузанков, Капінус, Козик, Фарина, Булеза, Гулько (Плющ, 77), Лосенко (Роспутько, 77), Глущенко (Гаврилюк, 86), Сігєєв, Векленко (Бако, 86), Гончарук (Погорілий, 83) .

Голи: Глущенко (32), Сігєєв (42), Гулько (45) — Петер (10), Марвел (41).

Юнаки «Шахтаря» і «Реала» двічі перетиналися в турнірі в 2015 році, і тоді резервісти Королівського клубу обидва рази відсвяткували успіх в групі з великим рахунком — 4:0 вдома і 6:2 в гостях, дійшовши зрештою до півфіналу турніру.

Цього разу матч теж вийшов суперрезультативним. У першому таймі мадридці двічі вели у рахунку, але донеччани зусиллями Глущенка і Сігєєва відігравалися, а перед самою перервою капітан господарів поля Гулько і зовсім вивів «Шахтар» уперед — 3:2.

0:1 Петер (10-а хв.)

1:1 Глущенко (32-а хв.)

1:2 Давид Гонсалес (41-а хв.)

2:2 Сігєєв (42-а хв.)

3:2 Гулько (45-а хв.)

Після перерви суперники продовжували створювати гольові моменти біля воріт один одного (куди настирливішими та гострішими були мадридці), але «Шахтарю» вдалося вистояти і здобути другу перемогу в турнірі.

В іншому поєдинку в групі італійський «Інтер» зіграє вдома проти молдавського «Шерифа» (початок зустрічі — о 15:00).

Турнірне становище: 1. «Шахтар» — 6 очок (3 матчі); 2. «Інтер» — 4 (2); 3. «Реал» — 4 (3); 4. «Шериф» — 0 (2).

Нагадаємо, що переможці груп Юнацької ліги УЄФА безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, що посіли в квартетах другі місця, — до 1/16 фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в Юнацькій лізі УЄФА забило чотири м'ячі у ворота «Баварії».

Фото ФК «Шахтар»

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