У четвер, 21 жовтня, луганська «Зоря», яка стартувала в групі Ліги конференцій з поразок від норвезького «Буде-Глімт» (1:3) та італійської «Роми» (0:3), на Національному стадіоні «Васіл Левскі» у столиці Болгарії зробить спробу зачепитися за очки в протистоянні з софійським ЦСКА (арбітр — Мануель Шуттенгрубер з Австрії).

В кінці минулого тижня підопічні Стойчо Младенова і Віктора Скрипника провели чергові поєдинки в своїх національних лігах. ЦСКА в домашньому протистоянні переміг «Ботєв» (Пловдив) — 3:2 (Кайседо, 42, 73, Йомов, 72 — Нєдєлєв, 79, з пенальті, Тонєв, 84) і посідає в турнірній таблиці чемпіонату Болгарії друге місце, з грою в запасі відстаючи від «Лудогорця» на два очки.

У свою чергу, «Зоря» в гостьовій зустрічі чемпіонату України на столичному «Олімпійському» зазнала однієї з найбільших поразок в своїй історії, поступившись «Шахтарю» — 1:6 (Гладкий, 63 — Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сікан, 80). Після 11 турів луганчани йдуть в УПЛ на 5-му місці.

Зазначимо, що два сезони тому «Зоря» і ЦСКА вже грали між собою в рамках третього відбірного раунду Ліги Європи, і тоді луганчани за сумою двох матчів пройшли суперника (1:1 — на виїзді та 1:0 — вдома).

Цього разу букмекери бачать фаворитом поєдинку армійців із Софії. Наприклад, контора 1хbet ставки на перемогу ЦСКА приймає з коефіцієнтом 2,23, на нічию — 3,22, на виграш «Зорі» — 3,36.

У прямій трансляції поєдинок ЦСКА — «Зоря» покажуть о 22:00 відеосервіс MEGOGO і платформа Volia TV.

Ліга конференцій. 3-й тур. Група С

21 жовтня (четвер)

«Буде-Глімт» — «Рома» 19:45 MEGOGO, Volia TV

ЦСКА — «Зоря» 22:00 MEGOGO, Volia TV

Нагадаємо, що болгарська команда раніше поступилася в групі «Ромі» (1:5) і зіграла внічию з «Буде-Глімт» (0:0).

Турнірне становище: 1. «Рома» — 6 очок; 2. «Буде-Глімт» — 4; 3. ЦСКА — 1; 4. «Зоря» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що проведуть онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів «Барселона» — «Динамо».

Фото ФК ЦСКА

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