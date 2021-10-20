Спаситель Мессі та перервана казка «Шерифа»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 19 жовтня, відбулися поєдинки 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, у якій Україну представляють «Динамо» та «Шахтар». 35 забитих м'ячів — у восьми матчах!

Ліга чемпіонів. 3-й тур

19 жовтня (середа)

Група D

«Шахтар» (Україна) — «Реал» (Іспанія) — 0:5 (Кривцов, 37, в свої ворота, Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1).

«Інтер» (Італія) — «Шериф» (Молдова) — 3:1 (Джеко, 34, Відаль, 58, де Врей, 67 — Тілль, 52).

У поєдинку в Мілані у складі чемпіона Молдови вперше в історії в Лізі чемпіонів зіграв… молдавський футболіст — голкіпер Дмитро Челядник, який змінив на останньому рубежі команди Юрія Вернидуба основного воротаря грека Георгіоса Атанасіадіса, котрий занедужав. Тривалий час страж воріт виручав свою команду, але в підсумку «Інтер» на відміну від «Шахтаря» і «Реала» таки зміг здолати головну сенсацію нинішньої ЛЧ.

При цьому «Шериф» примудрився після трьох турів утримати лідерство в квартеті.

Турнірне становище: 1. «Шериф» — 6 очок; 2. «Реал» — 6; 3. «Інтер» — 4; 4. «Шахтар» — 1.

Група А

«Брюгге» (Бельгія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:5 (Ванакен, 81 — Жоау Канселу, 30, Марез, 43, з пенальті, 84, Уокер, 53, Палмер, 67).

Бельгійці з захисником збірної України Едуардом Соболем в «основі» після вдалого старту в групі (нічия з «ПСЖ» — 1:1 і перемога над «Лейпцигом» — 2:1) начисто програли «Манчестер Сіті», в запасі якого всю зустріч провів Олександр Зінченко, котрий відновився після травми.

«Парі Сен-Жермен» (Франція) — «Лейпциг» (Німеччина) — 3:2 (Мбаппе, 9, Мессі, 67, 74, з пенальті — Андре Сілва, 28, Мюкіле, 57).

Парижани з Ліонелем Мессі та Кіліаном Мбаппе у стартовому складі, а також без Неймара і Мауро Ікарді в заявці (аргентинець погано себе почуває після скандального розлучення з дружиною Вандою Нарою) насилу вирвали перемогу у зовсім не слабкого аутсайдера групи. Якраз завдяки голу Мбаппе і першому «дублю» у футболці «ПСЖ» Мессі.

Турнірне становище: 1. «ПСЖ» — 7; 2. «Манчестер Сіті» — 6; 3. «Брюгге» — 4; 4. «Лейпциг» — 0.

Група В

«Атлетико» (Іспанія) — «Ліверпуль» (Англія) — 2:3 (Грізманн, 20, 34 — Салах, 8, 78, з пенальті, Кейта, 13). На 52-й хвилині вилучений Грізманн («Атлетико»).

Чемпіон світу Антуан Грізманн став першим футболістом в історії Ліги чемпіонів, котрий зробив «дубль» і заробив червону картку в одній грі.

«Порту» (Португалія) — «Мілан» (Італія) — 1:0 (Діас, 65).

Турнірне становище: «Ліверпуль» — 9; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Порту» — 4; 4. «Мілан» — 0.

Група С

«Аякс» (Нідерланди) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 4:0 (Ройс, 11, в свої ворота, Блінд, 25, Антоні, 57, Алле, 72).

«Бешикташ» (Туреччина) — «Спортинг» (Португалія) — 1:4 (Лерін, 23 — Коатес, 15, 27, Сарабія, 44, з пенальті, Паулінью, 89).

Турецький гранд з ексдинамівцем Домагоєм Відою і колишнім гравцем «Шахтаря» Алексом Тейшейрою в складі програв чемпіону Португалії битву «аутсайдерів» групи.

Турнірне становище: 1. «Аякс» — 9; 2. «Боруссія» — 6; 3. «Спортинг» — 3; 4. «Бешикташ» — 0.

У середу, 20 жовтня, в Лізі чемпіонів відбудуться поєдинки: група Е — «Барселона» — «Динамо», «Бенфіка» — «Баварія»; група G — «Зальцбург» — «Вольфсбург», «Лілль» — «Севілья»; група F — «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта», «Янг Бойз» — «Вільярреал»; група H — «Челсі» — «Мальме», «Зеніт» — «Ювентус».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що проведуть онлайн-трансляцію зустрічі «Барселона» — «Динамо».

Фото uefa.com

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