Чотириразовий володар Кубка Стенлі розповів про смертельну недугу

Легендарний хокеїст клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» 64-летнии Майк Боссі хворий на рак легенів.

«Із великим сумом повідомляю, мені потрібно відійти від ефірів (Майк працює експертом на північноамериканському телебаченні. - Авт. ) на вимушену паузу. Під час цієї перерви я буду лікуватися від раку легенів. Рахунок 1:0, але поки я не сказав свого останнього слова. Я маю намір боротися з усією рішучістю та вогнем, які ви бачили на льоду. Ви, дорогі вболівальники, ніколи не будете далеко в моїх думках. Навпаки, ви станете частиною того, що мотивує мене ставати кращим. Як і всім спортсменам, які готуються до найбільшого виступу у своєму житті, мені знадобиться вся моя сила та вся моя концентрація», — наводить слова Майка сайт TSN.

Відзначимо, що Боссі всю свою кар'єру провів у «Айлендерс», кольори якого захищав протягом десяти років — з 1977-го по 1987-й. За цей час клуб чотири рази поспіль став володарем Кубка Стенлі, а сам Майк став найкращим новачком в 1978-му та найкращим гравцем ліги в 1982-му. Сам же хокеїст, який виступав на позиції правого крайнього нападника, закинув 658 шайб та віддав 628 результативних передач, набравши сумарно 1286 очок, маючи фантастичний середній показник 128,6 очок за сезон. У 1991 році Боссі за свої досягнення було введено до Залу хокейної слави.

За десять сезонів в "Айлендерс" Боссі набрав 1286 очок за системою "гол+пас"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футбольний тренер хорват Мирослав Блажевич хворий на рак.

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