26.22 / 26.41 30.38 / 30.71
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Чотириразовий володар Кубка Стенлі розповів про смертельну недугу

9:16 20 жовтня 2021
Майк Боссі

Легендарний хокеїст клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» 64-летнии Майк Боссі хворий на рак легенів.

«Із великим сумом повідомляю, мені потрібно відійти від ефірів (Майк працює експертом на північноамериканському телебаченні. - Авт. ) на вимушену паузу. Під час цієї перерви я буду лікуватися від раку легенів. Рахунок 1:0, але поки я не сказав свого останнього слова. Я маю намір боротися з усією рішучістю та вогнем, які ви бачили на льоду. Ви, дорогі вболівальники, ніколи не будете далеко в моїх думках. Навпаки, ви станете частиною того, що мотивує мене ставати кращим. Як і всім спортсменам, які готуються до найбільшого виступу у своєму житті, мені знадобиться вся моя сила та вся моя концентрація», — наводить слова Майка сайт TSN.

Відзначимо, що Боссі всю свою кар'єру провів у «Айлендерс», кольори якого захищав протягом десяти років — з 1977-го по 1987-й. За цей час клуб чотири рази поспіль став володарем Кубка Стенлі, а сам Майк став найкращим новачком в 1978-му та найкращим гравцем ліги в 1982-му. Сам же хокеїст, який виступав на позиції правого крайнього нападника, закинув 658 шайб та віддав 628 результативних передач, набравши сумарно 1286 очок, маючи фантастичний середній показник 128,6 очок за сезон. У 1991 році Боссі за свої досягнення було введено до Залу хокейної слави.

За десять сезонів в "Айлендерс" Боссі набрав 1286 очок за системою "гол+пас"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футбольний тренер хорват Мирослав Блажевич хворий на рак.

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Пенсіонерка

«На двох стільцях»: в ПФУ пояснили, чи можна отримувати пенсію за вислугу років і одночасно працювати за сумісництвом

Чек

Облік та контроль посилять: що чекає на ФОП у 2022 році

Пенсійне посвідчення

Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.