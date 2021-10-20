Шість коліс: Усик потішив себе покупкою елітного позашляховика

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який відібрав у британця Ентоні Джошуа чотири чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO, порадував себе улюбленця дорогим подарунком.

Спортсмен, гонорар якого за титульний бій склав 5 млн доларів (а також відсоток від продажу платних трансляцій), придбав новенький позашляховик Mercedes-Benz G63 AMG (у народі «Геліка»), який може потягнути на суму понад мільйон доларів.

Радістю від придбання обновки Олександр поділився зі своїми підписниками в Instagram.

Відзначимо, що не так давно, в серпні, Усик також придбав собі елітний позашляховик — Audi RS Q8, ціна якого коливається в Україні від 4,8 до 5,9 млн гривень залежно від комплектації. Сенсаційна ж перемога над Джошуа надихнула кримчанина на ще одну «іграшку».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що промоутер Боб Арум дав невтішний прогноз для Джошуа на бій-реванш із Усиком.

496

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter