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Спорт

Джошуа тепер знає, як «завалити» Усика в реванші: при чому тут Тайсон?

14:36 20 жовтня 2021
Ентоні Джошуа

Екс-чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа після сенсаційної поразки від українця Олександра Усика пішов на кардинальні міри в надії повернути собі втрачені титули.

Ей Джея до реваншу з нашим співвітчизником, який намічений на початок весни наступного року, буде готувати новий тренер. Ним став 63-річний американець Ронні Шилдс, який свого часу працював із такими легендами боксу, як Майк Тайсон та Евандер Холіфілд.

«Ентоні сам сказав мені: „Знаю, в мене не вірять. Люди не вірять, що в мені є бійцівський пес. Не вірять, що я можу рвати й метати в ринзі. Вони вважають, що я — суто боксер. Але я буду в реванш бійцівським псом. Просто мені потрібно, щоб ти навчив мене, як бути найкрутішим бійцівським псом у світі“. У відповідь я запитав у нього: „Навіщо ти весь час намагався боксувати з Усиком?“ Схоже, це був такий план на бій. Це був невірний план. І він це знає. У Джошуа є інстинкти бійцівського пса. Моє завдання — навчити їх використовувати в ринзі. Чи може Джошуа побити Тайсона Ф'юрі? Звичайно, може! Він набагато більший, ніж здається. У ньому немає зайвого жиру. Він відмінно складений. Але ми з ним не говоримо про Ф'юрі. Перед нами інше завдання — побити Усика. Спочатку потрібно пройти Усика», — наводить слова Шилдса сайт vringe.com.

Додамо, що після поразки від Усика багато фахівців критикували саме тренерський штаб Джошуа, який не зміг підказати боксеру, як правильно діяти в ринзі, щоб використовувати свої сильні якості в бою з українцем.

Нагадаємо, що відразу ж після бою Джошуа в розмові з Усиком заявив, що «тепер точно знає, як перемогти». Ось тільки промоутер Боб Арум не вірить, що британцю вдасться взяти реванш у нашого співвітчизника.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик придбав собі шестиколісний елітний позашляховик.

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