«Динамо» з двома стійками не змогло обіграти «Барселону» в Юнацькій Лізі УЄФА: відеоогляд матчу

У середу, 20 жовтня, київське «Динамо» (U19), яке розгромило на старті однолітків із «Бенфіки» (4:0) та «Баварії» (4:0), провело черговий поєдинок в Юнацькій лізі УЄФА.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ «БАРСЕЛОНА» — «ДИНАМО»

На стадіоні Йохана Кройффа в Барселоні підопічні Ігоря Костюка помірялися силами з дворазовим переможцем турніру — каталонською «Барселоною», яка обіграла «Баварію» (0:2) та поступилася «Бенфіці» (0:4).

«Барселона» (U19) — «Динамо» (U19) — 0:0

«Динамо»: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко, Бражко, Яцик, Царенко (Скрипник, 90), Волошин, Діалло, Попов (Горбач, 84).

Незважаючи на попередні заслуги каталонських юнаків, динамівці вийшли на зустріч зі своїми ровесниками без тремтіння в колінах. Хоч суперник і володів ініціативою, але контратаки «біло-синіх» були доволі небезпечними. Зокрема, в кожному з таймів ворота каталонців рятувала стійка — спочатку після удару Кирила Попова, а потім на міцність її перевірив Антон Царенко. У господарів подібних небезпечних моментів і згадати не можна.

У підсумку, 0:0 — виїзна нічия, яку, виходячи з ходу поєдинку, можна розцінювати як втрату «Динамо» двох очок. Втім, за два тижні в Києві буде шанс все ж обіграти каталонців…

В іншому поєдинку в групі лісабонська «Бенфіка» вдома прийматиме мюнхенську «Баварію».

Турнірне становище: 1. «Динамо» — 7 очок; 2. «Барселона» — 4; 3. «Бенфіка» — 3; 4. «Баварія» — 0.

Нагадаємо, що переможці груп Юнацької ліги УЄФА безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, що посіли у квартетах другі місця, — до 1/16 фіналу.

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Фото ФК «Динамо»

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