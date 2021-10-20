Маразм міцнішає: в Росії звинуватили українських футболістів у махінаціях на Паралімпійських іграх

У російському спорті, який вже давно загруз у скандалах, пов'язаних із допінгом, звикли все заперечувати, а за нагоди й звинуватити інших — «подивіться, мовляв, на них».

Зокрема, президент Російської федерації футболу інвалідів Георгій Луначарський своєрідно пояснив виключення футболу для хворих на ДЦП (дитячий церебральний параліч) з програми Олімпійських ігор.

«У програмі Паралімпіади футбол зараз представлений виключно незрячими, а до нещодавнього часу була й друга дисципліна — ДЦП, де заправляли Росія з Україною. У нас два титули паралімпійських чемпіонів, у сусідів — три. Але багато команд випускали підставних гравців. Першими цю практику ще в 90-і запровадили українці. За ними потягнулися інші збірні, наша в тому числі.

Медичний контроль? Його легко обійти при наявності відповідних довідок. «Свій» лікар виписує папірець, і хлопець отримує дозвіл на участь у турнірі інвалідів. Абсолютно здоровий! Коли в Міжнародному паралімпійському комітеті усвідомили масштаб лиха, турнір по-тихому прибрали з програми Ігор", — розповів Луначарський в інтерв'ю виданню «Спорт-Экспресс».

Президент Російської федерації футболу інвалідів Георгій Луначарський

Відзначимо, що наша збірна ставала олімпійським чемпіоном в Афінах-2004, Пекіні-2008 та Ріо-2016, у той час як росіяни тріумфували в Сіднеї-2000 та Лондоні-2012. Мабуть, цей факт не дає спокою спортивним чиновникам за «поребриком»…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український віце-чемпіон Паралімпіади-2020 Ігор Квітів відмовився від спільного фото з росіянами .

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