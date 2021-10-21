«Бенфіка» Яремчука за 20 хвилин розгромлена «Баварією»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 20 жовтня, відбулися поєдинки 3-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, в якій Україну представляють «Динамо» та «Шахтар».

Ліга чемпіонів. 3-й тур

20 жовтня (середа)

Група Е

«Барселона» (Іспанія) — «Динамо» (Україна) — 1:0 (Піке, 36).

«Бенфіка» (Португалія) — «Баварія» (Німеччина) — 0:4 (Сане, 70, 85, Евертон, 80, у свої ворота, Левандовскі, 82).

«Бенфіці» вдалося дати бій іменитій «Баварії». До 70-ї хвилини рахунок тримався «сухим», хоча арбітр скасував два голи мюнхенців, а у «орлів» забійний момент не реалізував українець Яремчук. Але клас «Баварії» все ж позначився, і за 12 хвилин підопічні Юліана Нагельсманна (який, до слова, пропускав гру, оскільки напередодні відчув нездужання) забили чотири м'ячі у ворота господарів.

Турнірне становище: 1. «Баварія» — 9 очок; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Барселона» — 3; 4. «Динамо» — 1.

Група F

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Аталанта» (Італія) — 3:2 (Рашфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 — Пашаліч, 15, Демірал, 29).

Матч проти «Аталанти» став для португальця Кріштіану Роналду особливим. По-перше, він проводив 300-й матч у футболці «Манчестер Юнайтед», а по-друге, він перевершив рекорд Ікера Касільяса за кількістю матчів у єврокубках, яких у нього тепер 187.

І «бергамаскі» зробили все, щоб зіпсувати матчевий ювілей п'ятиразовому володарю «Золотого м'яча», уже після завершення півгодини гри ведучи в рахунку 2:0. Але після перерви «червоні дияволи» зрівняли рахунок, коли на полі вже був українець Малиновський, який розпочав гру на лаві запасних, а перемогу своїй команді саме приніс Роналду.

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Вільярреал» (Іспанія) — 1:4 (Еліа, 77 — Сантос, 6, Х. Морено, 16, А. Морено, 89, Чуквуезе, 90+2).

Турнірне становище: 1. «Манчестер Юнайтед» — 6; 2. «Аталанта» — 4; 3. «Вільярреал» — 4; 4. «Янг Бойз» — 3.

Група G

«Зальцбург» (Австрія) — «Вольфсбург» (Німеччина) — 3:1 (Адейємі, 3, Окафор, 65, 77 — Нмеча, 15).

«Лілль» (Франція) — «Севілья» (Іспанія) — 0:0.

Турнірне становище: 1. «Зальцбург» — 7; 2. «Севілья» — 3; 3. «Лілль» — 2; 4. «Вольфсбург» — 2.

Група H

«Челсі» (Англія) — «Мальме» (Швеція) — 4:0 (Крістенсен, 9, Жоржиньо, 21, з пенальті, 57, з пенальті, Хаверц, 48).

«Зеніт» (Росія) — «Ювентус» (Італія) — 0:1 (Кулусевскі, 86).

Турнірне становище: 1. «Ювентус» — 9; 2. «Челсі» — 6; 3. «Зеніт» — 3; 4. «Мальме» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» безвольно програв на НСК «Олімпійський» мадридському «Реалу».

Фото uefa.com

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