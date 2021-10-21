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Спорт

Зарізав ведмедя: у Росії боксер після сутички з хижаком опинився в комі

13:21 21 жовтня 2021
Боксер Ілля Медведєв

23-річний російський боксер Ілля Медведєв, який є майстром спорту, ледь не загинув під час риболовлі на річці Іртиш у Тюменській області.

Як повідомляє телеграм-канал Shot, спортсмен разом із двома приятелями поверталися з уловом, і в цей момент на них напав ведмідь. Першим під «роздачу» хижака потрапив 48-річний чоловік, який загинув на місці, а потім тварина повалила на землю Іллю. Той не розгубився, і незважаючи на рвані рани голови та важкі травми кінцівок, зміг завдати ведмедю ножем смертельні рани.

Третій приятель не постраждав та доставив на човні пораненого Медведєва до лікарні. Там Іллю в тяжкому стані ввели у штучну кому.

«Ілля після нападу ведмедя перебуває у штучній комі. За словами лікарів, життю поки нічого не загрожує. Але ви розумієте, якого роду травми можуть бути після нападу ведмедя. І на Іллю чекає дуже довга реабілітація. За цим фактом працюють слідчі, які найближчим часом повідомлять про деталі. Усе вийшло стихійно, і дійсно Ілля завдав ведмедю удари ножем», — наводить слова тренера боксера Дмитра Косенка сайт РІА Новини Спорт.

Ілля Медведєв є майстром спорту з боксу

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що цирковий ведмідь ледь не розірвав вагітну дресирувальницю.

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